So testen connect und P3 das beste Handynetz Mobilfunk-Netztest 2018: Fairness, Transparenz und Manipulationsvorwürfe

Im Vorfeld des diesjährigen Netztests versuchte ein anonymer Verfasser, in einem Brief mit angeblichen Insiderinformationen Zweifel an unserer Neutralität und Methodik zu streuen. Die Vorwürfe erwiesen sich als haltlos.

Auch für den diesjährigen Netztest trafen sich connect und P3 schon früh im Jahr 2017, um die Rahmenbedingungen für den Netztest anzugehen. Methodik und Testkriterien wurden definiert und an den Stand der technischen Entwicklung angepasst. Auch der Zeitplan und die Vorauswahl der für die Messungen benutzten Smartphones werden in diesem Zusammenhang festgelegt. Anschließend informieren wir die Technikchefs der Netzbetreiber vorab über diese vorläufigen Eckpunkte. Dabei ist Feedback willkommen, etwa zu den für die Messungen genutzten Tarifen und den Firmware-Versionen der Mess-Smartphones.



Bei jedem Vorschlag wägen wir genau ab, ob er technisch berechtigt ist oder eher eine für das eigene Netz vorteilhafte Messmethode durchsetzen will. Die oft intensiven Diskussionen werten wir als Beleg für die Relevanz, die unser Test für die Mobilfunkanbieter hat.



Anzeige

Manipulationsvorwurf aus anonymer Quelle

Manche Versuche, die Neutralität und Transparenz unserer Messverfahren infrage zu stellen, kommen aber auch aus unbekannter Quelle. So ging im Vorfeld des diesjährigen Netztests bei connect, P3 communications und mehreren Netzbetreibern eines der hier getesteten Länder ein anonymes Schreiben ein, das den Gewinner des letztjährigen Netztests dieses Landes der Manipulation bezichtigt.



Der angebliche Insider erhob den Vorwurf, der betreffende Anbieter hätte während des Tests die Sendeleistung seiner Mobilfunkstationen illegal erhöht. Dieser Vorwurf mag dem entsprechen, wie sich ein Laie einen möglichen Betrug vorstellt. Tatsächlich erwies er sich schnell als haltlos, denn das behauptete Vorgehen würde das empfindliche Zusammenspiel benachbarter Funkzellen massiv stören. Nun liegt der Verdacht nahe, dass ein Unbekannter unseren Netztest instrumentalisieren wollte, um einen Netzbetreiber zu schädigen.

Anzeige

Mehr zum Thema Mobilfunk-Netztest 2017 Das beste Handy-Netz zum Telefonieren in Deutschland Bei welchem Mobilfunkbetreiber haben Kunden das beste Telefoniererlebnis? Der Netztest beantwortet alle Fragen zu Qualität, Netzabdeckung und mehr.

Mobilfunk-Netztest 2017 Das beste Handy-Netz für Daten und Internet in Deutschland Nicht überall funktioniert das Surfen im Internet genauso gut. Der Netztest zeigt, welcher Anbieter die beste Leistung liefert - auch in Auto und… connect Netztest 2017 Wie gut sind die Mobilfunknetze in Europa? Wie gut sind die Mobilfunknetze in unseren europäischen Nachbarländern? connect und P3 communications führen auch in anderen Ländern regelmäßig…

Mobilfunk-Netztest 2018 Das beste Handy-Netz zum Telefonieren in Deutschland Auch wenn der Fokus oft auf Datenkommunikation liegt – wer mit dem Smartphone telefoniert, erwartet hohe Verbindungsqualität. Wo findet man sie? Mobilfunk-Netztest 2018 Das beste Handy-Netz für Daten und Internet in Deutschland Mobiles Internet und Audio-/Video-Streaming boomen. Wie halten die Mobilfunk-Netze in Deutschland den hohen Anforderungen stand?