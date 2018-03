Mobilteile anmelden

Auch Mobilteile anderer Hersteller kommen mit Ihrer Basis klar.

Das im DECT-Standard festgelegte "Generic Access Profile" macht es möglich, dass Sie auch schnurlose Mobilteile anderer Hersteller an Ihrer vorhandenen DECT-Basisstation anmelden und damit telefonieren können. So können Sie zum Beispiel ein günstiges zusätzliches Mobilteil als weitere Nebenstelle über eine höherwertige DECT-Basisstation betreiben. Dabei können Sie sich allerdings nur darauf verlassen, dass die absoluten Grundfunktionen unterstützt werden. Alle weiterführenden Funktionen - darunter auch die unten beschriebenen Komfort-Features im Telefonnetz - sind nicht garantiert. Einige davon können zwar auch zwischen Produkten verschiedener Hersteller funktionieren, eine Garantie dafür gibt es allerdings nicht. Auch die Anmeldeprozedur, mit der Sie Ihrer Basis das neue Mobilteil hinzufügen, kann je nach beteiligten Geräten unterschiedlich viel Zeit in Anspruch nehmen. Den prinzipiellen Ablauf zeigt die Illustration. Bei einigen Geräten müssen Sie zusätzlich einen Anmelde-Code am Mobilteil eingeben, bei anderen genügt die Auswahl der Option "an Basis anmelden". Nähere Informationen sollte das Handbuch liefern.

