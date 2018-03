© Motorola Motorola-Smartphones wie das Moto Z2 Force Edition lassen sich bequem mit Mods erweitern - wie etwa der neuen 360-Grad-Kamera.

Motorola hat auf der IFA in Berlin mit dem Flaggschiff Moto Z2 Force Edition und dem 5,2-Zoll-Modell Moto X4 nicht nur neue Smartphones vorgestellt, sondern auch einen Überblick der aktuell und in Kürze erhältlichen Moto Mods präsentiert. Mit den Moto Mods verfügt Motorola derzeit über ein echtes Alleinstellungsmerkmal. Die Zusätze, die magnetisch auf der Rückseite des Smartphones der Moto Z Familie angebracht werden, erweitern das Telefon im Handumdrehen um zusätzliche Funktionen und bereichern so das Smartphone Erlebnis. Zu den ersten Moto Mods zählten etwa der TrueZoom von Hasselblad, der das Smartphone im Handumdrehen um ein 10-faches optisches Zoom erweitert, der JBL SoundBoost Speaker für mehr Sound unterwegs, der Insta-Share Projector mit dem man an jeder Wand mehr sieht oder der offGRID™ Power Pack von Incipio für mehr Akkupower.

Dieses modulare Konzept konnte im Gegensatz zu anderen Versuchen davor viele überzeugen und so folgten den ersten Modellen zahlreiche Mods mehr – von Motorola aber auch über Crowd-Funding Plattformen realisierte Ideen wie etwa den KeyBoard Mod, der das Smartphone um eine physische Tastatur erweitert. Zu den neuesten Moto Mods zählen das auf der IFA ausgestellte moto Gamepad, das aus einem Moto Z eine mobile Spielekonsole macht, der JBL SoundBoost 2 für noch klareren Sound und das moto TurboPower™ Pack, mit dem das Telefon auch ohne Steckdose in 20 Minuten wieder bis zu 50 Prozent seiner Kapazität geladen hat.

© Motorola Perfekt für Spielefans: Mit der Gamepad Moto Mod wird das Smartphone zur mobilen Spielekonsole.

Und Motorola befeuert das Thema anhaltend und stellt via Twitter immer wieder neue Konzepte vor. Darunter sind etwa mobile Fotodrucker, Bildschirme, die aus dem Moto Z ein Tablet machen und vieles mehr. Und auf Plattformen wie IndieGoGo kommen zusätzlich regelmäßig frische Ideen dazu – WalkieTalkie Mods, Mods zur Messung der Luftqualität und vieles mehr. Es bleibt spannend.

