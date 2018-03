© Motorola Das Motorola Moto X4 ist aus Glas und Metall gefertigt und bietet Highend-Funktionen.



Motorola hat am Donnerstagabend anlässlich der IFA in Berlin seine Neuheiten vorgestellt. Im Mittelpunkt der Präsentation stand die Ankündigung des Flaggschiffmodelles Moto Z2 Force Edition für den deutschen Markt sowie das brandneue Moto X4. Beide Modelle sollen in Kürze erhältlich sein. Die mittlerweile vierte Generation des Moto X hat ein völlig neues edles Design aus Glas und Metall. Es ist ein sehr gut ausgestattetes Smartphone und verfügt aber über zahlreiche Funktionen aus dem Highendbereich.

Das 5,2-Zoll-Smartphone mit einem Full-HD-LCD-Bildschirm verfügt über ein edles Design, das auf der Vorder- und Rückseite Glas in einen Metallrahmen bettet. Auffälligste neue Merkmale findet man auf der Vorder- und der Rückseite des Moto X4: die Doppel-Hauptkamera besteht aus einer 12-Megapixel-Dual-Pixel-Kamera sowie einer 8-Megapixel- und 120-Grad-Weitwinkel-Optik. Die 16-Megapixel-Frontkamera wird im neuen Modell von einem LED-Blitz unterstützt – so gelingen dann auch im Dunkeln Selfies.

© Motorola Das Motorola Moto X4 ist mit einer Doppel-Kamera ausgestattet.

Weiteres Highlight des Moto X4 ist die IP68-Zertifizierung. Es verfügt über alle gängigen Sensoren. Der 3.000-mAh-Akku des Moto X4 bietet ausreichend Power und ist mit dem 15-W-Charger auch schnell wieder gefüllt. Das Moto X4 wird mit einem Qualcomm® Snapdragon™ 630 betrieben und bietet wie das neue Moto Z2 Force Edition und Moto Z2 Play die neuesten Moto Experiences.

