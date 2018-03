Motorola: News von der IFA – Moto Z2 Force Edition und Moto X4

© Motorola ShatterShield: Das Moto Z2 Force Edition von Motorola ist mit bruchsicherem Display ausgestattet.

Motorola hat am Donnerstagabend anlässlich der IFA in Berlin seine Neuheiten vorgestellt. Im Mittelpunkt der Präsentation stand die Ankündigung des Flaggschiffmodelles Moto Z2 Force Edition für den deutschen Markt sowie das brandneue Moto X4. Beide Modelle sollen in Kürze erhältlich sein. Die zweite Generation des Moto Z kommt nun auch mit dem bruchsicheren Display nach Europa. Die von Motorola selbst entwickelte und auf den Namen ShatterShield getaufte Technologie schützt das Display vor Rissen und Sprüngen. Darüber hinaus bietet das High-End Smartphone einen 5,5 Zoll großen Quad-HD-AMOLED-Bildschirm sowie ein aus Metall gefertigtes Unibody-Design, welches durch den Einsatz von Aluminium der 7000-Gruppe besonders stabil und dünn gefertigt werden konnte.

Der Akku des Moto Z2 Force Edition​ hält einen ganzen Tag durch und in Kombination mit der TurboPower Ladefunktion hat er in ca. 15 Minuten wieder bis zu 8 Stunden Power. Das Moto Z2 Force setzt auf die Qualcomm® Snapdragon™ 835 Mobile Plattform und bietet Datengeschwindigkeiten mit Gigabit LTE. Zudem weist das Smartphone zwei eingebaute 12-Megapixel-Kameras, eine Monochrom- und eine Farbkamera auf. Genau wie das Moto Z2 Play, bietet das Moto Z2 Force die neuesten Moto Experiences.



© Motorola Neben der Variante in Schwarz ist das Motorola Moto Z2 Force Edition auch in "Fine Gold" erhältlich.

Als derzeitiges Alleinstellungsmerkmal ist das Moto Z2 Force Edition mit den sogenannten Moto Mods kompatibel und kann dadurch sehr leicht um zusätzliche Funktionen erweitert werden um das Smartphone Erlebnis zu bereichern. Zu den bereits angekündigten Mods zählen beispielsweise eine 360-Grad-Kamera, ein Gaming-Pad, leistungsstarke Stereo-Lautsprecher von JBL, Video Projektor, Akku-Kraftpaket, ein Wirless Charging Mod und vieles mehr.



Mehr zum Thema Anzeige Neues 5,2-Zoll-Smartphone Neues 5,2-Zoll-Smartphone IFA: Motorola stellt das Moto X4 vor Dual-Pixel-Kamera, edles Design und mehr: Der vierten Generation des Moto X spendiert Motorola zahlreiche Funktionen aus dem Highend-Segment.

Anzeige Moto Z2 Play Moto Z2 Play IFA: Motorola komplettiert neue Moto Z Familie Ein IFA-Highlight am Motorola-Stand ist das im Juli vorgestellte Moto Z2 Play. Es lässt sich mit Mods gezielt um zusätzliche Funktionen erweitern. Anzeige Smartphone-Erweiterungen Smartphone-Erweiterungen IFA: Motorola zeigt neue Moto Mods Motorola-Smartphones wie das Moto Z2 Force Edition oder das Moto X4 lassen sich bequem mit Mods erweitern. Doch welche Moto Mods gibt es überhaupt?

Smartphones Moto X4 und Z2 Force im ersten Test Lenovo schickt zwei Smartphones ins Rennen, die unterschiedliche Zielgruppen anpeilen, aber viele Gemeinsamkeiten haben: Das Design ist unverkennbar… Motorola Moto Z2 Force im Test Motorola Moto Z2 Force im Test 81,8% Das Motorola MotoZ2 Force bringt mehrere Alleinstellungsmerkmale mit. Reichen die, um sich gegen die…