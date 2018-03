© Motorola Das Motorola Moto Z2 Play soll 30 Stunden Akkulaufzeit bieten.

Motorola auf der IFA in Berlin seine Flaggschiffreihe der Moto Z Familie erneuert und damit aktuell komplettiert. Neben dem Moto Z2 Force Edition, welches erstmalig in Deutschland zu sehen war und als absolutes Highlight das von Motorola selbst entwickelte und auf den Namen ShatterShield getaufte Bruchfeste Display aufweist, wurde auch das im Juli vorgestellte Moto Z2 Play präsentiert.

Das Moto Z2 Play kommt in einem extrem schlanken Aluminiumgehäuse und wird in Deutschland zusammen mit dem JBL SoundBoost 2 Mod angeboten und ist der Einstieg in die Welt der Moto Z Familie. Das Moto Z2 Play ist Motorolas erstes Smartphone, das mit einer Laser-Autofokus-Kamera und Dual-Pixel-Autofokus ausgestattet ist. Neu im Vergleich zum Vorgängermodell ist der Fingerabdrucksensor, der nun auch zur Navigation genutzt werden kann. Der Akku des Moto Z2 Play hält 30 Stunden durch und ist via TurboPower auch schnell wieder aufgeladen. Genau wie das Moto Z2 Force, bietet auch das Moto Z2 Play die neuesten Moto Experiences.

Über Moto Mods lässt sich das Moto Z2 Play komfortabel um neue Funktionen erweitern.

Als derzeitiges Alleinstellungsmerkmal ist das Moto Z2 Play mit den sogenannten Moto Mods kompatibel. Das bereichert das Smartphone-Erlebnis durch sehr leichte Erweiterbarkeit des Smartphones mit zusätzlichen Funktionen. Zu den bereits angekündigten Mods zählen beispielsweise eine 360-Grad-Kamera, ein Gaming-Pad, leistungsstarke Stereo-Lautsprecher von JBL, Video Projektor, Akku-Kraftpaket, ein Wireless Charging Mod und vieles mehr.

