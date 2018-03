Praktische Tipps für Motorola-Smartphones

Motorola vertraut bei seinen Smartphones der nativen Android-Benutzeroberfläche. Dennoch lassen sich bei Moto G, Moto X und Co. praktische Funktionen entdecken.

© Motorola Motorola Moto X Force

Display anpassen und Kamera schnell starten

Unter "Einstellungen/Display/Farbmodus" kann man zwischen einer normalen und einer besonders intensiven Farbdarstellung des Displays switchen und die Darstellung dem eigenen Geschmack anpassen. Doch im Display-Menü gibt es eine weitere praktische Funktion zu finden: Wird "Für Kamera Ein/Aus zweimal drücken" aktiviert, lässt sich die Kamera bei entsprechender Tastenbetätigung auch direkt aus dem Standby heraus starten.

Einfach den Standort teilen

Mit "Alert", zu finden im Hauptmenü, gibt es einen praktischen Ortungs- und Notfalldienst. So lassen sich Alert-Kontakte definieren. Gibt man für diese seinen Standort frei, kann man ganz einfach ein Treffen an einem bestimmten Ort organisieren oder regelmäßig die eigenen Standortdaten an eine Person versenden. Netter Nebeneffekt: Bei Verlust des Telefons kann man dieses recht zielsicher wiederfinden.

© Motorola Mit „Alert“ kann man seine Standortdaten an ausgewählte Kontakte versenden.

Serienmäßig Office-Dokumente bearbeiten

Im Hauptmenü warten bei Motorola die Office-Programme "Docs", "Tabellen" und "Präsentationen", mit denen sich Word-, Powerpoint- und Excel- Dateien öffnen und bearbeiten lassen.

Clevere Sprachsteuerung

Mit der Funktion "Moto" hat Motorola eine gelungene Sprachsteuerung in petto. Bei der Erstkonfiguration hinterlegt man einfach einen Auslösesatz, mit dem das Moto sogar aus dem Standby-Betrieb heraus aktiviert werden kann. So lassen sich auf Zuruf Kontakte anrufen, die Navigation über Maps starten oder das Telefon wiederfinden, falls es zwischen die Sofakissen gerutscht sein sollte.

