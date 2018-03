Das Wort „Phubbing” kennen nur wenige. Das, was dahinter steckt, dürfte aber jedem bekannt sein. Mal ist man Opfer, mal ist man auch Täter.

Gemeint ist damit das Verhalten, sein Gegenüber während der Benutzung des Smartphones zu ignorieren. Zum Beispiel liest man lieber seine Facebook-Nachrichten, als seinem Gegenüber beim Kaffeetrinken zu zuhören. Der Begriff „Phubbing“ besteht aus zwei Teilen: phone und snubbing. Und snubbing heißt vom Englischen übersetzt „eine Abfuhr erteilen“. Das klingt erstmal hart, aber das Thema sollte auch nicht verharmlost werden.



Die Kognitionsforscherin Dr. Nancy Etcoff von der Harvard Medical School arbeitet mit Motorola zusammen, um das Verhalten und die Gewohnheiten bei der Smartphone-Nutzung zu untersuchen. Einerseits stellt sie klar, dass der Smartphone-Umgang der Mehrheit kein Suchtverhalten sondern vielmehr eine schlechte Gewohnheit darstelle. Andererseits alarmieren die Zahlen ihrer internationalen Studie.

So priorisiert ein Drittel aller Teilnehmer das Smartphone gegenüber den Menschen, die ihnen wichtig sind und die Zeit mit ihnen verbringen wollen. Fast die Hälfte gibt an, dass sie ihr Handy öfter auf Neuigkeiten überprüfen, als es ihnen lieb ist, und stimmt zu, dass sie das Gefühl haben gezwungen zu sein, ihr Smartphone ständig überprüfen zu müssen. Circa zwei Drittel gestehen, dass sie "in Panik" geraten, wenn sie denken, dass sie ihr Smartphone verloren haben. 29 Prozent sagen, dass sie bereits darüber nachdenken, wann sie das Telefon das nächste Mal zur Hand nehmen, wenn sie es mal gerade nicht nutzen.

Neben der Häufigkeit des Smartphone-Gebrauchs wurden auch Fragen zur Nutzungsdauer gestellt. 35 Prozent geben an, zu viel Zeit mit ihrem Smartphone zu verbringen. Dabei ist es erstaunlich, dass wiederum etwa ein Drittel glaubt, dass es glücklicher wäre, wenn es weniger Zeit am Telefon verbringen würde. Diese Diskrepanz fällt auf und deutet daraufhin, dass sich ein Smartphone zum Laster entwickeln kann.

Generell sind die Probleme mit Smartphones bei den jüngeren Generationen stärker ausgeprägt. Beispielsweise bezeichnen 53 Prozent der Befragten der Generation Z ihr Smartphone als besten Freund. Auch alle zuvor genannten Durchschnittswerte der Studie fallen bei der Generation Z höher aus. Deshalb ist es fragwürdig, ob man den Smartphone-Trend unbedacht fortlaufen lassen kann.

Ein Smartphone-Hersteller, der bewusst mit diesem Thema umgeht, ist Motorola. Die amerikanische Marke (bekannt durch das RAZR-Handy) sieht sich in der Verantwortung, Mobiltelefone auf den Markt zu bringen, die dem Smartphone-Nutzer helfen, die Balance zwischen Handy und Privatleben zu halten. Um dieses gesunde Gleichgewicht erstmal zu finden, kooperiert das US-Unternehmen mit dem App-Entwicklerteam Space.

Gemeinsam bieten sie die kostenlose App „SPACE – Besiege die Smartphone-Sucht“ an. Diese beinhaltet ein 60-tägiges Programm, welches Smartphone-Nutzern dabei hilft, sich ihrer Telefonnutzung bewusst zu werden und sie zu verbessern. Darunter fallen Maßnahmen wie aufwändiges Entsperren des Smartphones, Benachrichtigungsblocker und mehr. Die App ist besonders für diejenigen hilfreich, die das problematische Verhalten des "zwanghaften Prüfens" aufzeigen.



Motorola hat für all jene, die daran interessiert sind herauszufinden, ob sie selbst bereits ein bedenkliches Verhalten aufzeigen das Phone-Life Balance Quiz unter www.phone-lifebalan​ce.de gestartet. Zehn zum Teil provokante Fragen zur persönlichen Beziehung zum Smartphone dienen der Einstufung des Nutzertyps. Auf den ersten drei Levels der Typisierung bewegt sich alles im grünen Bereich. Wer sich darin befindet, muss sich keine großen Sorgen machen, dass er seine soziale Umwelt vernachlässigt. Die Höchststufen 4 und 5 weisen jedoch auf einen bedenklichen Smartphone-Gebrauch hin.

Noch ist „Phubbing“ ein eher wenig bekanntes Wort im deutschen Sprachraum. Damit deren Verbreitung nicht weiter voranschreitet, ist Motorolas Initiative ein wichtiger Schritt. Es geht nicht um ein Nein zu Smartphones. Letztendlich hängt auch vom Nutzer ab, zu was er die Technologie verwendet. Es geht um ein Ja zu unseren Mitmenschen und zum vernünftigen Smartphone-Einsatz. Denn das Handy soll ein intelligenter Begleiter sein, nicht das Zentrum der Wahrnehmung.



​Um dies zu erreichen hat Motorola die Studie in Auftrag gegeben und wird auf den Ergebnissen aufbauend, Anstrengungen unternehmen, um den Smartphone-Nutzern Hilfestellung zu geben. Darüber hinaus versucht das Unternehmen auf Basis seines Moto Mods Ökosystems für seine Moto Z Reihe Erlebnisse auf dem Smartphone auch mit anderen Menschen zu teilen, etwa durch gemeinsames Filmeschauen über den Moto Insta-Share Projector oder Musikhören mit dem SBL SoundBoost 2.​

