Mr. Reader: iPad-Newsreader im Test

Name: Mr. Reader

Version: 1.11.1

Betriebssystem: iOS

Download-Link: iTunes

Das gute, alte Zeitungsabonnement hat es auch ins Web geschafft. Viele Websites, auch wir, stellen neue Beiträge in Form so genannter Newsfeeds per RSS zur Verfügung. Diese lassen sich mit einer entsprechenden App, dem Newsreader, abonnieren. Der Newsreader kümmert sich dann automatisch um den Download neuer Nachrichten, hilft bei der Lektüre und ggf. der Weiterverarbeitung der Nachrichten.

Als Standard unter den Newsreadern hat sich das webbasierte Google Reader durchgesetzt. Die zugehörige Website ist aber weder besonders komfortabel bedienbar noch sieht sie hübsch aus. Diese Lücke füllen Apps wie Mr. Reader, die sich mit Google Reader synchronisieren. So können Sie Nachrichten zum Beispiel unterwegs am iPad und im Büro dann per Google Reader Website lesen. Die Synchronisation sorgt dafür, dass Sie die selben Meldungen nicht zweimal zu Gesicht bekommen.

Mr. Reader sieht gut aus

In der Standardansicht erinnert Mr. Reader an Apples Mail-App. Links sehen Sie die abonnierten Feeds, die ggf. in Ordner strukturiert sind. Tippen Sie einen Eintrag an, erscheinen rechts die zugehörigen Nachrichten. Mr. Reader zeigt neben der Überschrift und einleitendem Text auch - soweit vorhanden - ein Bild zur Meldung sowie deren Erscheinungsdatum an. Beim Scrollen nach unten markiert die App Nachrichten automatisch als gelesen. Dieses Verhalten lässt sich aber, wie so ziemlich alles andere an Mr. Reader, in den Einstellungen umkonfigurieren.

Clever gelöst ist die Darstellung der einzelnen Meldung. Über Knöpfe am oberen Bildrand können Sie dabei zwischen der Darstellung im Newsfeed und der zugehörigen Webseite wechseln. Außerdem kann Mr. Reader Meldungen in den alternativen Designs von Instapaper , Readability und Pocket darstellen, die für besonders gute Lesbarkeit bekannt sind. Haben Sie die optimale Darstellung für einen Feed gefunden, dann können Sie diese durch Antippen des Bügelschloss-Symbols als Standardeinstellung für diesen Feed übernehmen.

Optimale Funktionen zum Teilen und Weiterleiten

Zu den Highlights der App zählen die Funktionen zum Weiterleiten von Nachrichten, die sich hinter dem Apple-typischen Symbol mit dem Kästchen und dem daraus herausspringenden Pfeil verbergen. Hier finden Sie Selbstverständlichkeiten wie die Weiterleitung per E-Mail, Facebook und Twitter, das "Öffnen in Safari" und das Kopieren der Web-Adresse der Meldung in die Zwischenablage.

Die eigentliche Magie dieser Funktion steckt aber in den Einstellungen. Sie finden hier eine schier endlose Liste weiterer Dienste, die Sie dem Menü hinzufügen können. Von diversen Social Networks bis hin zu zahlreichen, alternativen iOS-Browsern wird hier so ziemlich alles geboten, was man sich wünschen kann. Versierte Nutzer können sich zudem eigene URL-Schemata zusammenstellen und darüber auch Mr. Reader bislang noch nicht bekannte Apps als Weiterleitungsziel definieren. Mehr dazu beim Hersteller.

Mr. Reader lässt sich flexibel konfigurieren

Wir hatten es bereits kurz erwähnt: So ziemlich jedes Detail von Mr. Reader lässt sich in den Einstellungen umkonfigurieren. Sie bevorzugen eine Ansicht mit Ordnern rechts und News links? Kein Problem. Sie hätten die Knöpfe zum "Als gelesen markieren" lieber links statt rechts? Geht auch.

Die Zeilenhöhe ist zu gering oder der Hintergrund zu hell? Auch dafür gibt es Einstellmöglichkeiten. Und so weiter, und so fort. Gut: Den Entwicklern ist die Gradwanderung zwischen "Vieles ist einstellbar" und "Man kann Mr. Reader kaputtkonfigurieren" gelungen.

Was uns besonders in Erinnerung bleibt

Mr. Reader hat eine simple Gestensteuerung, die wir eher zufällig bemerkten. Rufen Sie eine Meldung auf und streichen Sie dann mit dem Finger von außen über den Displayrand in die Meldung. Dadurch erscheinen mehrere Knöpfe, über die Sie zur nächsten und zur vorhergehenden Meldung sowie zurück zum Feed gelangen. Welcher der Knöpfe wo erscheint ist - Sie ahnen es - ebenfalls konfigurierbar.

Fazit

Mr. Reader liegt Einsteigern, die keine Konfigurationsorgie wünschen, sehr gut in der Hand. Wer mehr Freiraum wünscht, der bekommt ihn aber - und diese Mischung macht die App einzigartig. Mit einem Preis von 3,59 Euro ist Mr. Reader nicht die günstigste App, aber sein Geld zweifelsohne Wert. Die Nutzung des über Apples App Store erhältlichen Readers erfordert ein kostenfreies Google-Konto, eine iPhone-Version fänden wir toll.

