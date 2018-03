Die von Samsung als Super-AMOLED bezeichneten Displays bringen selbst in hellem Licht noch kräftige Farben und einen hohen Kontrast zur Ansicht und begeistern obendrein mit brillanter Auflösung. Fotos, deren Ansicht wie beim iPhone per Multitouch vergrößert werden kann, und natürlich auch Filme und Videos kommen hier wunderbar zu Geltung. Obendrein unterstützt das Wave selbst ausgefallenere Videoformate wie WMV oder DivX.

Ein kräftiger Prozessor sorgt dafür, dass alles rund läuft, und macht durch flotte Reaktionszeiten die Nutzung der Multimedia-Funktionen tatsächlich zum Genuss. Selbst eine größere Menge an Bildern stellt das Wave vor keine Probleme. Auch die 5-Megapixel-Kamera arbeitet flott, ebenso der HD-Camcorder. Die Fotos lassen sich dabei aus der Galerie nicht nur per E-Mail oder Bluetooth (auch direkt an kompatible Drucker) verschicken, sondern auch direkt nach Flickr, Photobucket, Facebook oder MySpace hochladen.

Der Musicplayer überzeugt ebenfalls mit einer bequemen Bedienung, gutem Klang sowie schicker Coverflow-Anzeige. Auch Diktiergerät, UKW-Radio sowie ein direkter Link zu YouTube sind vorhanden.

Das Angebot an Zusatzsoftware im Online-Shop "Samsung Apps" kann mit dem Apple App Store oder dem Android Market natürlich lange nicht mithalten, ist inzwischen aber ganz ordentlich und wächst beständig an. Immerhin mehr als 2500 Anwendungn sind in den verschiedenen Kategorien wie Musik oder Videos derzeit verfügbar. Weiter: Usability

Bildergalerie Galerie Galerie Alles über Bada Samsungs Plattform überzeugt mit durchdachten Strukturen und einfachem Handling.

