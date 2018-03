Multimedia@home

© Archiv TV auf Abruf - Entertainment at Home - T-Home

Konvergenz, das oft bemühte Marketing-Schlagwort, wird Realität. Motor des Ganzen ist ausgerechnet das noch vor Kurzem totgesagte Festnetz. Hier hat der DSL-Anschluss für neuen Schwung gesorgt, der dank rasant gestiegener Geschwindigkeit heute als universelle Datenpipeline fürs traute Heim fungiert: Über DSL kann man nicht nur pfeilschnell surfen, sondern auch in Hi-Fi-Qualität telefonieren, Radiostationen aus aller Welt hören, bequem in unzähligen Onlineshops einkaufen, fernsehen, in virtuellen Videotheken am heimischen TV-Gerät Filme ausleihen und sofort ansehen und etliches mehr. connect beleuchtet mit freundlicher Unterstützung von T-Home die faszinierenden Möglichkeiten, die Ihnen ein DSL-Anschluss eröffnet: Starten Sie mit unserer Infotour in die multimediale Zukunft - und erleben Sie die Vorzüge der modernen Online-Welten hautnah!

