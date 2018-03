Aber die Vorzüge von Musicload liegen nicht etwa beim Image, sondern vielmehr beim Angebot: Über 6,5 Millionen Songs können nur noch von Apple getoppt werden. Auch sonst regiert die Vielfalt bei der Telekom-Tochter - so werden etwa neben kopiergeschützten Tracks im WMA-Format auch kopierschutzfreie Varianten als MP3-Songs angeboten, wobei letztere häufig einen kleinen Aufpreis kosten.

Musicload verkauft auch kopierschutzfreie MP3-Songs

Apropos Preise: Musicload macht sowohl sehr günstige als auch sehr teure Angebote, das Preisgefüge wirkt gerade für Newcomer dadurch sehr unübersichtlich. So kosten aktuelle Hits meist 1,29 Euro, manche jedoch auch 1,39 Euro.

Kopierschutzfrei gibt's dasselbe für 1,69 Euro, manchmal aber auch günstiger; Alben kosten zwischen 6,95 Euro und 14,95 Euro. Da macht es einem die Konkurrenz mit ihren mitunter aber auch teureren Einheitspreisen zumindest einfacher.

Ebenfalls ein Nachteil: Musicload ist für die mobile Nutzung derzeit nicht ausgelegt, und die Synchronisation kopiergeschützter Daten klappt nur mit Handys, die sich auf WMA-Songs verstehen - und selbst dann muss man sich mit den Untiefen des Windows Media Player 11 herumschlagen. Deutlich besser klappt das Musikmanagement am heimischen Rechner mit der kostenfreien Software "Musicload Manager".

Spitzenreiter ist Musicload übrigens glasklar in Sachen Bezahl- Komfort: Neben der Telekom-Rechnung und Kreditkarten kommen auch der Lastschrifteinzug via Click&Buy sowie die hauseigenen Gutscheine als Zahlungsmittel in Betracht.

