Der kleine Fritz bringt Webradio bequem in der ganzen Wohnung zu Gehör. Als Ersatz für einen MP3-Player taugt er aber nicht.

Anzeige

© Archiv Mit dem Mini kommt Musik aus der ganzen Welt ins Wohnzimmer.

In Sachen Musik, die bislang weniger im AVM-Fokus stand, hat der FritzMini einiges zu bieten. So ist die Schnittstelle an der Unterkante des Gerätes dem iPod nachempfunden, womit man sämtliches iPod-Zubehör wie Aktivboxen nutzen und dem Mini satten Sound entlocken kann. Da der Mini keinen Speicher eingebaut hat, muss er sich das Futter allerdings von geeigneten Quellen holen - beispielsweise vom MP3-Archiv auf der PC-Festplatte; allerdings muss der Rechner dann die ganze Zeit in Betrieb sein. Wer sich vom PC unabhängig machen will, kann den Mini auch mit einem externen Speicher wie einem USB-Stick verbinden. Bleibt die Frage, warum man diese Mühen auf sich nehmen sollte - denn Komfort bietet der Mini in Sachen konservierter Musik keinen: So kann man noch nicht einmal zwischen den Liedern vor- und zurückspringen, sondern muss die Playlisten stoisch durchhören - da nutzt man doch lieber gleich einen echten MP3-Player.

Das Hören der vordefinierten Webradiostationen klappt hingegen hervorragend und macht richtig Spaß. Mit dem Mini kann man seinen Lieblingssender bequem im ganzen Haus hören - vorausgesetzt, er sendet im MP3-Format. Auch Podcasts bringt der AVM-Newcomer ordentlich zu Gehör. Nur das auf der vorigen Seite beschriebene Ausdauerproblem kann Powerusern mitunter die Laune verderben.

Anzeige

Mehr zum Thema So finden SIe das richtige Navigationsgerät Kaufberatung Navigationsgeräte Lesen Sie in unserer großen Kaufberatung, wie viel Navi für wie viel Geld Sie erwarten dürfen.

DSL & Telefon Der richtige Festnetzanbieter Den Telefon- und DSL-Anschluss wollen Ihnen etliche Anbieter ins Haus liefern. Ihr gutes Recht auf Umtausch Ihr Recht, wenn das Gerät defekt ist Gehen Navi & Co. kaputt, bieten die Verkäufer meist Reparaturen an. Was Händler gerne unerwähnt lassen: Der Kunde kann auch ein neues Gerät…

Richtig verbunden Festnetztest: 8 Provider im Härtetest Surfen im Netz, Telefonieren über Festnetz und mobil - Deutschlands größter Festnetztest zeigt, bei welchem Provider dies am besten gelingt. Heimnetzwerk ac-WLAN: Apple-Geräte für die Fritzbox 7490 Die Fritzbox 7490 kann superschnelles ac-WLAN. Wir zeigen hier Apple-Produkte vom iMac bis zu Time Capsule, die das auch beherrschen.