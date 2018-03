Musik-Sammlung in der Cloud

© MyMusicCloud Sound-Wolke

Spezielle Dienste haben sich darauf eingerichtet, komplette private Musikarchive online zu verwalten, sie auf mobile Geräte zu streamen und somit an jedem Ort zur Verfügung zu stellen.

Fast alle diese Anbieter haben unter ihren Abopaketen eine Basisvariante mit einigen Gigabyte kostenlosem Speicher, der ausreichen sollte, um das Ganze zu testen. Die dazugehörenden Player-Apps sind in der Regel entweder kostenlos oder finanzieren sich durch Werbung oder einen angeschlossenen Online-Musicstore.

Wieviel Speicher brauche ich?

Um Ihnen ein Gefühl für die Größe der Speicher zu geben: Auf einen 2 Gigabyte großen USB-Stick passen etwa 400 Musiktitel. Viele Cloud-Anbieter stellen gleich 5 Gigabyte kostenlos zur Verfügung, Platz also für gut und gerne 1000 Songs, je nach Bitrate sogar noch für eine ganze Menge mehr.

Apropos Bitrate: Sie spielt besonders dann eine Rolle, wenn man über das Mobilfunknetz auf seine Online-Bibliothek zugreifen will. Hier führen niedrigere Bitraten bei der Konvertierung von Musik-CDs in das MP3-Format zu kleineren Dateien, sodass nicht so viel gestreamt werden muss.

Bitrate: Mindestens 128 Kilobit pro Sekunde

Außerdem haben einige Player bei großen Dateien Probleme mit der durchgängigen Übertragung - im schlimmsten Fall beginnt die Musik dann zu ruckeln. Natürlich sinkt mit der Bitrate auch die Klangqualität. Unter 128 Kilobit pro Sekunde sollte man daher nicht gehen; eine Bitrate von 192 Kilobit pro Sekunde sorgt bereits annähernd für CD-Qualität.

Anbindung an soziale Netzwerke

Wer seine Lieblingsmusik gerne weiterverbreitet, findet bei vielen Playern den Anschluss an die sozialen Netzwerke. Damit hat er die Möglichkeit, direkt aus der App heraus seine Favoriten über Facebook, Twitter & Co mit anderen zu teilen oder seine in der Cloud gespeicherten Tracks per Weblink anderen zugänglich zu machen. Zum Reinhören, versteht sich, denn selbst der legale Erwerb von Musiktiteln berechtigt nicht zum Verteilen der Songs.

Die Kandidaten: Cloud-Dienste und Apps

Wir haben einige Angebote getestet, vornehmlich unter den Betriebssystemen Android und iOS. Unter den Testkandidaten sind sowohl auf Musik spezialisierte Cloud-Dienstleister mit ihren Apps als auch Entwicklungen von Drittanbietern für beliebte Clouds wie Dropbox oder Microsoft SkyDrive.Die Kandidaten im Überblick: mSpot, My Music Cloud, Ubuntu One, UCloudplayer, Cloud Around, Just Player, Cloud Me, Audiotap, Songbox, Wuala und Music Dropn Play.

In der folgenden Galerie stellen wir Ihnen die Dienste und Apps vor.

