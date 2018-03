Musik-Sessions bei WFUV New York

© Screenshot / wfuv.org Phoenix bei WFUV

Musikalische Grüße aus der Bronx: Der einst eher zwielichtige New Yorker Stadtteil ist die Heimat des nichtkommerziellen Radiosenders WFUV , der seit 60 Jahren mit der Fordham University verbandelt ist - gesendet wird vom Unigelände. Seit Dezember 2008 beglücken die Radiologen den Rest der Welt vom Rose Hill Campus online mit vielfältigen multimedialen Angeboten rund um die Musik.

Was geht, konkret?

In den "Archives" stehen tonnenweise "artist sessions" als Audiostreamings, sortiert von A-Z, darunter nette Interviews, wie mit der Ex-10.000-Maniacs-Sängerin Natalie Merchant. Es gibt aber auch aktuelle Video-Sessions von den Waterboys oder Edie Brickell - AUDIO-Lesern sicher noch als betörend singende Ehefrau von Paul Simon in Erinnerung.

Musik-Sessions: Musikvideos bei Billboard Tastemakers

Die "Artist Sessions" bieten diverse Formate wie "Word And Music" oder "Live Concerts in the living room" - mit dabei sind unter anderem die zarten Popseelen von Iron And Wine. Nicht alle Inhalte sind in HD-Qualität, aber dennoch häufig ordentlich gemacht. Stöbern in den "Archives" lohnt sich allemal, denn es reicht einige Jahre zurück.

Wer live hören mag, kann sich in drei Kanälen einloggen: "WFUV On-Air - online", mit Klassikern wie Bob Dylan oder den Beach Boys, auf "FUV All Music - online" geben Neil Young, Beck, Arcade Fire, David Byrne oder Angelique Kidjo ihre Songs zum Besten. Und "The Alternate Side - online" ist Indie-Bands wie Sonic Youth, Beach House oder Joy Division vorenthalten.

Bildergalerie Galerie Galerie Live-Sessions bei WFUV New York Auf der Webseite von WFUV gibt es Live-Radio und ein umfangreiches Video-Archiv.

