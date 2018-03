Musikalische Qualitäten

Musik, die Sie am PC abspielen, wird von einem AVM-Programm am Rechner abgegriffen und via WLAN zum Repeater geschickt. Dieser gibt die Musik wahlweise als Analogsignal über eine 3,5 Millimeter große Line-out-Klinkenbuchse oder digital über die optische S/P-DIF-Buchse an die Stereoanlage weiter.

So können Sie Ihre Songs vom Rechner auf die Stereoanlage beamen - das klappt natürlich auch mit Webradio-Stationen. Und noch ein Goodie: Der Repeater hat einen FM-Transmitter verbaut. Dabei handelt es sich um einen Mini-UKW-Sender, der die Musik mit geringster Leistung, nämlich mit maximal 50 Nanowatt, einige Meter weit im UKW-Band ausstrahlt.

Webstreams mit dem alten Dampfradio

Anzeige

© Archiv Der UKW-Transmitter sendet mit maximal 50 Nanowatt, der Repeater sucht automatisch die beste Frequenz

Auf diese Weise lassen sich auch mit dem ältesten Dampfradio Webstreams hören. Auch hier hat AVM wie üblich mitgedacht: Aktiviert der Kunde die Funktion im Repeatermenü, scannt der Repeater zunächst das gesamte UKW-Band nach einer freien Frequenz ab. Diese teilt er dem Kunden mit, der sein Radio dann auf die entsprechende Frequenz einstellen kann.

Natürlich kann man auch selbst eine Frequenz vorgeben. Sogar ein RDS-Signal strahlt der Repeater aus - so sieht man bei modernen Radios den Sendernamen im Display. Das klingt alles recht gut, macht in der Praxis zurzeit aber noch nicht allzu viel Sinn, weil der Rechner für die Musikwiedergbe ständig laufen muss.

Weitaus praktischer wäre es, wenn der Kunde einige Webradio-Adressen als Kurzwahl im Repeater hinterlegen könnte, die sich dann am Touchscreen auswählen ließen.

Anzeige

Mehr zum Thema Kaufberatung 12 AVM Fritzboxen im Vergleich Der Name "FRITZ!Box" ist hierzulande fast schon ein Synonym für Breitband-Router mit WLAN und Telefonanlagenfunktion. Wir zeigen zwölf Fritzboxen im…

Ratgeber Heimvernetzung AVM: Powerline- und DECT-Steckdosen Mit den Powerline-Steckdosen und der neuen DECT-Steckdose FritzDECT 200 steigt AVM ins Smart-Home-Geschäft ein. Was leisten die Adapter? WLAN-Router AVM Fritzbox 7490 im Check Die AVM Fritzbox 7490 ist ein Tausendsassa: Viermal Gigabit-LAN, Telefonanlage für ISDN, IP und analog, Faxfunktion, fünf Anrufbeantworter,…

Heimnetzwerk ac-WLAN: Apple-Geräte für die Fritzbox 7490 Die Fritzbox 7490 kann superschnelles ac-WLAN. Wir zeigen hier Apple-Produkte vom iMac bis zu Time Capsule, die das auch beherrschen. AVM Fritz OS 6.20 - Lohnendes Update für die Fritzbox Ein Update, das sich lohnt: Mit Fritz OS 6.20 und den neuesten Fritz-Apps lernen die Router von AVM jede Menge neuer Funktionen.