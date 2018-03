Musikerkennung: Shazam vs. Soundhound

Wer im Radio, im Restaurant oder in der Kneipe einen Song hört und dessen Titel und/oder Interpreten wissen möchte, der kann mit einer Musikerkennungssoftware das Lied "taggen". Dazu hält man das Smartphone mit der entsprechenden Software kurz möglichst nahe an die Soundquelle - und weiß dann im Idealfall über Titel und Co. genau Bescheid.

Die zwei bekanntesten Musikerkennungs-Apps heißen Shazam und Soundhound - von beiden gibt es eine kostenlose Version, mit der man im Monat maximal fünf Songs suchen lassen kann, in den kostenpflichtigen Versionen kann man ohne Limit auf Soundrecherche gehen.

Lieder singen oder summen

Shazam und Soundhound analysieren den gehörten Track, erkennen den sogenannten akustischen Fingerabdruck des Liedes - sprich die unverwechselbaren Charakteristika Melodie, Tonhöhe und Rhythmus - und gleichen diesen online mit ihrer Datenbank ab.

Wird der Track erkannt, geben Shazam und Soundhound umfassende Informationen zu Track, Album und Interpret. Bei vielen Treffern werden auch Künstlerbiografie, Tourdaten und Songtexte mitgeliefert; auch Links zu Youtube-Clips oder etwa iTunes werden - falls verfügbar - gleich mit angezeigt.

Anders als Shazam erkennt Soundhound nicht nur Musik aus Lautsprechern, sondern auch vom Nutzer selbst gesummte oder kurz angesungene Lieder - sofern Tonhöhe und Melodie einigermaßen dem Original entsprechen.

Das klappt erstaunlich gut, unter anderen wurden "Hey there Delilah" von Plain White T's und "Heal the World" von Michael Jackson sicher erkannt.

Soundhound erkennt Lieder schneller als Shazam

Neben Shazam und Soundhound haben wir auch zwei einfache Handys von Samsung und Sony Ericsson mit von Haus aus installierter Musikerkennung ausprobiert. Als Testtracks dienten der Queen-Klassiker "Bohemian Rhapsody", "Cindy" von der etwas ferner vom Mainstream agierenden Rockband Tammany Hall NYC und der Lounge-Track "Neiva" von DJ Florito.

Dabei hat sich Soundhound am besten verkauft: Der Dienst hat alle drei Tracks sofort erkannt und dafür 5, 3 respektive 12 Sekunden gebraucht - das ist schnell. Shazam hat für "Bohemian Rhapsody" 13 Sekunden lang seine Datenbank durchsucht, also 8 Sekunden länger als Soundhound, und den Track von Tammany Hall hat Shazam - auch nach mehreren Versuchen - gar nicht erst erkannt.

Die proprietären Lösungen von Samsung und Sony Ericsson können in Sachen Geschwindigkeit nicht mithalten, hier hat die Musikerkennung im Schnitt etwas über 20 Sekunden gedauert. Bei "Cindy" und "Neiva" musste die Sony-Ericsson-Lösung passen, für die Samsung-Software war nur "Cindy" unbekannt.

