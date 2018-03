Musikvideos bei Billboard Tastemakers

DasUS-amerikanische Musikblatt Billboard Magazine steht als Pionier seit dem Jahr 1894 im Dienste der Musikindustrie und Musikkultur. In der Online-Rubrik "Tastemakers" dürfen hoffnungsfrohe Musiker zeigen, was sie drauf haben - ganz nach dem Hausmotto "Music's Buzziest Bands Rock Our Roof".

Auf den Dächern über Los Angeles spielt zum Beispiel der 17-jährige Frischling Ryan Beatty seinen sunny Song "Hey L.A.". Andrew Bird gibt sich als etablierter Alternative-Sänger mit Geige und melodischen Pfeifeinlagen die Ehre, ebenso wie Piano Pop-Prinzessin Regina Spektor aus New York mit "Ballad Of A Politician". Oder die herrlich popverliebte, vierköpfige Aussie-Truppe The Jezabels, die 2011 den "Australian Music Prize" einheimsten. Klasse kommt auch das Manhattaner Dachkonzert der zart besaiteten Americana-Profis The Avett Brothers, nebst netter Frage- und Antwortsequenz vor der imposanten Skyscraper-Kulisse. Teils gewitzte Fotos von den Aufnahmen diverser Sessions runden die Videoclips prima ab.

Die Nebenrubrik "Most Popular" bietet übrigens weitere Foto-Diashows, beispielsweise von Sir Elton John oder Alice Cooper.

Neben den Tastemaker-Sessions hält das Archiv von www.billboard.com überdies noch zig chronologisch archivierte, unterschiedlichste Video-Clips parat, von Ausschnitten zu Stevie Nicks' Dokumentation "In Your Dreams" über Interview-Takes mit Bands wie Phoenix bis zu den "Beat Beach Sessions" von Newcomern wie The Virginmarys.

