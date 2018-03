Wo Internet ist, ist das NAS nicht weit: So können Smartphones, Tablets und Notebooks via VPN Kontakt mit der Datenzentrale daheim aufnehmen.

© Weka / Archiv Die VPN-Einrichtung gestaltet sich auf gängigen Phone-Systemen einfach. Im Test klappte der L2TP-Fernzugang aber nur mit Android und iOS.

Als VPN-Clients können sich Smartphones, Tablets oder Laptops über Mobilfunk oder WLAN im Büro oder Hotel irgendwo auf der Welt mit der Datenzentrale im Heimnetzwerk verbinden. Dazu müssen nur die bei der VPN-Servereinrichtung festgelegten Eckdaten und die NAS-Zugangsdaten des Benutzers an den richtigen Stellen eingetragen werden. Unter Android 5, iOS 9 und Windows Phone (8.1 Update 2) läuft die Einrichtung ähnlich ab. Im Test mit unserer Synology Diskstation DS215+ kam mit einem Microsoft Lumia jedoch keine L2TP/IPSec-Verbindung zustande.

Neue VPN-Verbindung einrichten

So geht’s beispielsweise bei Android-Phones: VPN-Profile werden unter „Einstellungen/Drahtlos & Netzwerke/Mehr/VPN“ erstellt. Wir wählen die Option „VPN-Profil hinzufügen“, vergeben einen Namen und legen den Verbindungstyp fest (L2TP/IPSec PSK). Als Serveradresse ist hier der im DDNS-Dienst bereitgestellte Hostname (im Beispiel: connect1215.spdns.de) gefragt. Unter „Vorinstallierter IPSec-Schlüssel“ tippt man den im VPN-Server festgelegten Schlüssel ein, speichern – fertig.

VPN-Verbindung starten

Mit einer Fingerberührung startet man das neu erstellte VPN-Profil, gibt zudem Name und Passwort des NAS-Benutzerkontos ein und wählt „Verbinden.“ Im Erfolgsfall blendet Android ein Schlüsselsymbol in der Statusleiste ein. Die freigegebenen Ordner sind dann über die DS-File-App oder den Browser verfügbar. Wichtig: Meldet sich der Client in einer VPN-Umgebung an, muss im Adressfeld die „Dynamische IP-Adresse“, die bei der VPN-Server-Einrichtung gewählt wurde, eingetippt werden (10.2.22.0).

Am Windows-PC werden VPN-Verbindungen über das Netzwerk-/Freigabecenter eingerichtet. Die Dateien erreicht man wie im Heimnetzwerk über den Servernamen des NAS. Der Pfad zur Einbindung des Netzlaufwerks über einen geschützten VPN-Tunnel lautet daher in unserem Beispiel \\Connect_NAS\home.

