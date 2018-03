NAS als File-Server einrichten

© Weka/ Archiv Der Administrator legt in der Benutzerverwaltung fest, was die Nutzer dürfen.

Nachdem wir die in unserem Beispiel verwendete Synology Diskstation DS215+ erfolgreich installiert haben, folgt die Einrichtung der Netzwerkfestplatte (NAS) als Familien-Dateiserver im Heimnetzwerk: Dazu melden wir uns am PC via Browser als Administrator an und öffnen die „Systemsteuerung“. Zuerst sorgt man dafür, dass das NAS auch künftig unter derselben IPv4-Adresse erreichbar bleibt. Dazu wählen wir unter „Netzwerk /Netzwerk-Schnittstelle“ über die Bearbeitung der aktiven LAN-Verbindung DHCP ab und tragen die bisherige NAS-Adresse (192.168.177.79) und als Gateway die Routeradresse (192.168.177.1) manuell ein.

Dateidienste aktivieren

Damit die Datenzentrale künftig via Computer erreichbar ist, muss man unter „Dateidienste/Win/Mac/NFS“ die Haken für die verwendeten Betriebssysteme setzen. PC-Nutzer tragen hier auch die Arbeitsgruppe ihres Netzwerks ein. Deren Namen gibt am PC der Windows Explorer unter dem Eintrag „Computer/Systemeigenschaften“ preis.

Anzeige

Nutzerkonten und Freigaben einrichten

In den Benutzer-Einstellungen erstellt man für jedes Familienmitglied ein Konto mit Name und Passwort. Über „Berechtigungen“ können hier Schreib-/Leserechte für weitere Ordner vergeben werden. Welche NAS-Dienste ein Familienmitglied nutzen darf, legt der Administrator über den Reiter „Applikationen“ fest. Ist beispielsweise der Haken unter „File Station“ vorhanden, sind die freigegebenen Dateien über den Webbrowser oder Mobil-Apps erreichbar.

Das zu jedem Nutzerkonto gehörige „home“-Basisverzeichnis legt die NAS-Firmware bei der Kontoerstellung automatisch an – vorausgesetzt unter „Erweitert“ ist der Benutzer-Home-Dienst aktiv. Unter „Gemeinsamer Ordner“ kann man weitere Verzeichnisse anlegen – zum Beispiel eines, das die ganze Familie nutzen darf oder eines für Gäste.

Anzeige

Mehr zum Thema Server aufsetzen NAS installieren - so geht's Was ist beim Aufsetzten eines NAS zu beachten? connect erklärt die Installation des Servers an einem Beispiel.

Netzwerkfestplatte Dateien auf der NAS ansteuern So werden PCs, Smartphones und Tablets für den Dateizugriff im Heimnetzwerk eingerichtet. Remote Access NAS-Tipp: Fernzugriff für Smartphones einrichten Richtig konfiguriert ist die NAS auch von unterwegs erreichbar. Wir zeigen, wie Sie den Fernzugriff einrichten.

Netzwerkfestplatte NAS absichern - 8 Tipps Wir geben Tipps, wie Sie Ihre Netzwerkfestplatte (NAS) vor unberechtigtem Zugriff absichern. Datensicherung Musikserver-Backup: So sichern Sie Ihre Medienbibliothek Wir verraten, wie Sie Ihre Musiksammlung organisieren und den totalen Datenverlust verhindern können.