"Fresh" sollen die Navis sein, immer auf dem neuesten Stand, was die Software angeht, und dann auch noch möglichst fehlerfrei. Diesem Zweck widmet sich die Software Navigon Fresh, die man kostenlos unter www.navigon.de downloaden kann. Beim Start findet sich gleich oben in der Hauptnavigationsliste der Punkt "Update Navigon Software" - schließlich soll der User ständig auf der Höhe der Zeit sein und von den Weiterentwicklungen der Software profitieren. Der Updatevorgang ist flink abgeschlossen und läuft völlig problemlos und automatisch ab; die Daten dafür kommen aus dem Internet. Punkt zwei beinhaltet den Download von Karten und Services. Diese Sektion ist allerdings noch nicht ganz ausgegoren, da man sich erstens die Karten und POIs nicht direkt über die Software kaufen kann, sondern auf die Internetseite verwiesen wird. Erst nachdem man dort eingekauft hat, kann man die Inhalte über Fresh auf das Navi übertragen. Zweitens ist das Angebot an Karten und POIs in Fresh nicht besonders umfangreich - auf der Internetseite ist das Programm hingegen gut gefüllt.

© Archiv Zwar zeigt "Fresh" verfügbare Karten an, direkt kaufen kann man sie aber nur im Online-Shop.

Der dritte Menüpunkt dient der Systemsicherung. Sollte die Navi-Software mal abstürzen - was unwahrscheinlich ist - oder irgendwelche Daten verlieren, kann man das System mit der Sicherungsdatei wieder herstellen. Zudem erlaubt das Programm, Services wie POI-Warner oder Karten vom Gerät zu löschen. Wegen der überschaubaren Funk-tionen ist das Programm sehr leicht zu bedienen und übersichtlich; auch die Aufmachung ist gut. Angesichts des Potenzials der Navigon-Geräte ist die Software aber durchaus noch ausbaufähig; vor allem die Ver-waltung von Kontakten und Musiktiteln könnte man sich wünschen. Letztere zieht man über den Windows-Explorer auf kompatible Geräte.

