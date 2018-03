Der formschöne Navilock gehört zwar nicht zur schnellen Sorte, aber zur zuverlässigen.

Der Navilock BT-359 kostet rund 110 Euro und ist der Beau des Testfelds - die gummierte Oberfläche und das glänzende Plastik mit dem silberfarbenen Einschalter verleihen dem Gerät das gewisse Extra. Die Akkulaufzeit lag bei überzeugenden 15 Stunden, was dem BT-359 in der Gesamtwertung den zweiten Platz bei der Handhabung brachte. Eher gemächlich ging der Empfänger die Start-Tests an, blieb überwiegend knapp unter einer Minute pro Warmstart - bei einem künstlich erzeugten Kaltstart mussten die Tester das Experiment nach zehn Minuten abbrechen. Trotzdem: Einmal komplett initialisiert, erlaubte sich der Navilock keine Ausfälle und kam bei der Positionierung sehr nah an die beiden Testbesten von Jentro und Royaltek heran. Einzig beim Test unter der bedampften Scheibe agierte er minimal unsicherer und zeigte geringen Drift, sonst positionierte er stoisch und zuverlässig die Position mit. Auch als Fußgänger-Empfänger überzeugte das Gerät ähnlich gut, starker Baumwuchs hatte kaum Auswirkungen auf die Genauigkeit. Insgesamt also eine gute Vorstellung, die der Lapsus beim Kaltstart kaum trübte - richtig glänzen konnte der Navilock gleichwohl auch nicht.

connect-Urteil: gut (393 Punkte)

