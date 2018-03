Navman Navdesk 2008

Über NavDesk verwaltet man zum einen sämtliches Kartenmaterial: Sobald es Karten für die S-Reihe im Navman-Shop zu kaufen gibt, kann man diese mittels NavDesk auf das Gerät ziehen; ebenso lassen sich nicht mehr benötigte Kartenteile entfernen. Den Spritverbrauch kontrolliert die Software ebenfalls - sofern Sie Ihre gefahrenen Strecken vom Navi aufzeichnen lassen (siehe Bild). Die eigentliche Killerapplikation ist aber das NavAlbum bzw. die Bildersuche: Im Album verwaltet man die mit der Digicam des S90i geschossenen Bilder, die auch die geografischen Koordinaten enthalten. Zudem kann man diese auf das Navman-eigene Fotoportal NavPix oder in Flickr hochladen. Für eigene Entdeckungsreisen lassen sich umgekehrt auch Bilder mit Geodaten von eben diesen Seiten suchen - so kann man einfach ein Foto auswählen und sich dorthin navigieren lassen. Diese "passive" Variante der Geodatenbilder-Nutzung funktioniert laut Hersteller auch mit Navman-Geräten, die keine Digicam an Bord haben.

© Archiv NavDesk verwaltet Fotos inklusive Geodaten auf dem Navi und in Bildercommunities.

Wer zusätzlich die Umgebung des dargestellten Ortes sehen möchte, kann theoretisch die Bilder mit den Koordinaten nach Google Earth exportieren. Das funktionierte in der Praxis leider nicht reibungslos: Statt des zum Test herangezogenen Eiffelturms zeigte die virtuelle Weltkarte nur das Meer, obwohl die Koordinaten in NavDesk noch korrekt angegeben wurden.Als letzte praktische Funktion hält NavDesk die Verwaltung von eigenen POIs bereit. Da neue Einträge nur in Form von csv-Dateien importiert werden können, greift man hierzu am besten auf POIs aus dem Internet zurück oder erstellt seine eigenen mit Google Earth. Ein hilfreiches Programm zum Konvertieren anderer Geodaten-Formate wie kml oder gpx ist der KML-Manger (www.mchme.de ).

