Netztest Österreich 2012: Provider im Vergleich

Netztest Österreich 2012

A1 Telekom Austria

A1 Telekom Austria muss sich 2012 zum zweiten Mal dem deutlich kleineren Netzbetreiber Drei geschlagen geben. Allerdings auf hohem Niveau. In den meisten Parametern kommt die Telekom sehr nah an Drei heran, in einigen Kenngrößen wie dem Datei-Download über Smartphones hat sie sogar die Nase vorn. An der Tatsache, dass A1 Telekom Austria fast viermal so viele Kunden versorgt wie Drei, lässt sich die hohe Qualität ihres Netzes erkennnen.

T-Mobile Austria

2011 hatte sich der Leistungssprung von T-Mobile Austria schon angedeutet, jetzt ist er Realität geworden. In Sachen Telefonie hat sich T-Mobile in Österreich sogar zum Stabilitätsgaranten aufgeschwungen, was speziell der Top-Performance in den Städten zu verdanken ist. Hier steht T-Mobile auch bei der Datenübertragung auf Augenhöhe mit den Besten, nur auf den Autobahnen bleiben noch kleine Lücken zu schließen.

Orange

Der Netztest 2012 hat einen Verlierer - Orange. Der Betreiber landete auf dem vierten Platz, kurioserweise trotz guter Ergebnisse. Man kann mutmaßen, dass ein Netzbetreiber mit Oranges Resultaten in Deutschland auf einem der vorderen Plätze gelandet wäre. Doch das Bessere ist der Feind des Guten, und bei solcher Konkurrenz muss sich der Netzbetreiber, den Drei gern übernehmen würde, mit dem letzten Platz zufriedengeben.

Drei

2012 gewinnt Österreichs kleinster Netzbetreiber Drei zum zweiten Mal in Folge den Netztest. Dabei zeigt Drei genau die Eigenschaften, aus denen Testsieger gemacht sind: Spitzenleistungen in vielen Einzeldisziplinen, etwa in sechs von acht Kategorien im Bereich Smartphone-Datenübertragung, gehören ebenso dazu wie die stetige Schlagdistanz, wenn einmal ein anderer Mitbewerber vorn liegt. In Sachen Mobilfunknetz ist Österreichs David ein Goliath.

Die folgende Tabelle zeigt die Testergebnisse im Detail.

Download: Tabelle

