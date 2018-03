© NGN-Test NGN-Test - Netztest: Telefonie und Internet

Vor gut einem Jahr veröffentlichte connect den ersten DSL- und Internet-Telefonie-Test - und die Branche war in Aufruhr. Kein Wunder, schließlich ist der Internet-Access-Markt hart umkämpft und Internet-Telefonie, auf die immer mehr Anbieter setzen, noch weit von der Qualität eines konventionellen Festnetzanschlusses entfernt.

Auch führen TV-Kabel- und DSL-Provider wahre Werbeschlachten um den Kunden. Der steht derweil oft ratlos in der Mitte und fragt sich, welcher Anbieter denn nun die beste Performance bietet.

Grund genug für connect und die zafaco GmbH, auch in diesem Jahr wieder fleißig zu messen und zu testen. In nackten Zahlen heißt das: zehn Provider, elf Standorte und über 600 000 Messungen, die insgesamt über 40 Millionen Messwerte generierten - da mussten Datenbanken und Excel unter Volllast rechnen.

Arbeit hinter den Kulissen

Wie im letzten Jahr hat connect die Technik gemessen, auf die die Anbieter seit einiger Zeit setzen: NGN. NGN steht für Next Generation Networks - Internet- und Telefoniekomplettpakete, bei denen die Sprachkommunikation über VoIP realisiert wird. Denn damit sparen die Provider - und am Ende auch die Kunden.

Dabei gibt's aber einige technische Herausforderungen zu meistern: So soll durch Priorisierung der Sprachdaten auf der Internetleitung und im Netz die Qualität gegenüber reinem VoIP gesteigert werden. Soweit die Theorie. In der Praxis klagen aber immer noch viele Kunden über maue Sprachqualität, Halleffekte oder sonstige Störungen wie lange Wartezeiten, bis eine Verbindung steht.

Anzeige

Bildergalerie Galerie Galerie Ergebnisse: Netztest DSL und Internet-Telefonie Telefonie- und Internetprobleme? Das muss nicht sein. Deutschlands größter NGN-Netztest zeigt, welcher Provider seine Sache gut macht - und wer…

Erweiterte Tests

Um zu sehen, wo NGN in Sachen Telefonie steht, hat connect einen klassischen ISDN-Anschluss der Telekom und den reinen VoIP-Provider Sipgate außer Konkurrenz mitgemessen. Ebenfalls im Fokus stand natürlich die Frage, was die Anbieter in Sachen Datentempo auf dem Kasten haben. Details über das Testverfahren und wie die Kandidaten abgeschnitten haben lesen Sie auf den folgenden Seiten.

Anzeige

Mehr zum Thema Mobilfunk Netztest Österreich: Drei gewinnt Telefonie, Sprachqualität, Datenempfang und -versand. connect hat getestet, welcher Netzbetreiber in Österreich seine Kunden am besten versorgt.

Ratgeber So finden Sie den passenden Handy-Tarif Die Mobilfunkbetreiber sorgen mit ihrem Tarif-Wirrwarr für jede Menge Frust. Das kleine Tarif- Einmaleins setzt Sie auf die passende Fährte. Mobilfunk Netztest Deutschland 2012: Telefonie Sprachverbindungen sind das Pflichtprogramm, das jeder Netzbetreiber beherrschen sollte. Frommer Wunsch oder Wirklichkeit?

Mobilfunk Netztest Deutschland 2012: Mobiles Internet Die Qualität der Datennetze misst connect so, wie sie unterwegs genutzt werden: Per Smartphones, aber auch mit Notebook und einem USB-Daten- oder… Mobilfunk Netztest Deutschland 2012: LTE Um das Potenzial von LTE einschätzen zu können, schickte connect im Rahmen des Netztests ein drittes Messfahrzeug auf die Piste.