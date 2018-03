Neues von Netgear

Mit dem ITV2000 (Bild unten) zeigen die Amerikaner einen neuen Streaming-Client, mit dem der Käufer sogar auf Internet-Videos zugreifen kann: YouTube, Live-TV via Internet oder auch Video-on-demand-Inhalte kommen so auf den Bildschirm; auch die Videos vom Computer bringt das kleine Kästchen der Familie ins Wohnzimmer. Die Internetvideos flattern selbstverständlich auch bei ausgeschaltetem Rechner ins Haus.

© fotos: hersteller itv2000 netgear

Dabei versteht sich der Internet-TV-Player nicht nur mit HD-Fernsehern, sondern auch mit älteren analogen TV-Geräten. Zusätzlich können Videos, Musik und Fotos auch von Flash-Laufwerken abgespielt werden, die über USB angeschlossen sind, ebenso von externen Festplatten und NAS-Speicherlösungen. Der ITV2000 wird voraussichtlich im Frühsommer erhältlich sein.

Mit dem MBR624GU (Bild oben) stellt Netgear darüber hinaus einen UMTS-WLAN-Router für Privatkunden vor. Im Gegensatz zum Option Globesurfer III findet die SIM-Karte hier nicht direkt im Router Platz, sondern lässt sich über einen der gängigen UMTS-USB-Sticks andocken, den es beim Netzbetreiber oft für wenig Geld dazugibt.

Der Stick sorgt dann für die Internetverbindung per Mobilfunk, während der Router das Internetsignal wahlweise per LAN-Kabel oder WLAN-Funk weitergibt - so kann man bequem mit mehreren Rechnern gleichzeitig via Mobilfunk surfen.

