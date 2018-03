Denn auch wenn "Comes With Music" sich eher nach einer Speicherkarte mit 100 Songs anhört, die beim Kauf beiliegt, verfolgt das neue Marketingkonzept des finnischen Riesen ein anderes Ziel: Käufer eines "Comes With Music"-Modells sollen Zugriff auf sämtliche im Nokia Music Store angebotenen Titel der beteiligten Plattenfirmen (unter anderem Schwergewichte wie Sony BMG) erhalten und diese ein Jahr lang nach Herzenslust herunterladen dürfen.

Doch nach Ende des Jahres läuft nicht etwa die Miete ab - ganz im Gegenteil darf der Nokia-Kunde seine Songs allesamt behalten und weiternutzen, selbst wenn er sich irgendwann ein anderes Gerät von einem Konkurrenten kauft.

Kleiner Dämpfer für allzu euphorische Leser: Kopierschutzfreie Tracks gibt's bei Nokia derzeit nicht, und noch ist "Comes With Music" in Deutschland nicht gestartet.

