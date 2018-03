Nokia Maps 3.0

© Screens: naviconnect Wow: Übersichtliche, hochaufgelöste Karte - besser als manches Festeinbausystem

Anzeige

Da Nokia für die dauerhafte Nutzung des Programms jedoch schon Geld verlangt, kann man die Software durchaus schon mit anderen, kommerziellen Produkten vergleichen. Der Download ist unter betalabs.nokia.com möglich.

Ein bisschen hartgesotten muss man als Maps-3.0-User allerdings schon sein - die Software stürzte im Test mehrfach ab, vor allem wenn man im Hintergrund noch andere Applikationen laufen hatte oder zwischen Programmen wechseln wollte.

Komplex und voll ausgestattet

© Archiv Allerdings zu vielen Optionen im Untermenü

Auch die Komplexität des Programms ist groß. So läuft Nokia Maps einerseits als reine Online-Navigation und lädt die Karten via Mobilfunk, kann aber auch am PC per Download länderweise mit Karten versorgt werden und fungiert dann als Onboard-Lösung. Zumindest zur Freischaltung ist dann jedoch wieder eine Internet-Verbindung vonnöten - denn grundsätzlich ist das Programm kostenlos, nur für die Navigation muss man bezahlen.

© Archiv Auf jeden Fall ist das Schnellmenü griffgünstig während der Fahrt

Ein Jahr weltweite Navigation kostet 129 Euro. Dienste wie Stauinfos oder Sonderziele stehen ebenfalls zur Verfügung. Klingt kompliziert? Ist es auch. Bei der Oberfläche hat sich Nokia sichtbar bemüht, die Optionen und Funktionen übersichtlich zu halten, doch auch hier sorgen die zahlreichen Funktionen für eine hohe Komplexität, die vor allem Einsteigern zu schaffen machen dürfte.

Profis freuen sich hingegen über vollzählig angetretene Features wie 3-D-Gebäude, Geschwindigkeitswarner, Spurassistent, Satellitenansicht, einen speziellen Fußgängermodus mit Vibration als Abbiegehinweis und eine Synchronisierungsmöglichkeit mit Nokias Internet- Diensten Ovi. Unter ovi.nokia.com steht die Maps-Anwendung ebenfalls bereit.

Zuverlässig ans Ziel

© Archiv Die Gebäudedarstellung in 3-D läuft flüssig. Das ist topmodern!

Um im Auto zu navigieren, muss man die Lizenz freischalten, die Datenverbindung des Handys richtig konfigurieren, GSM und GPS-Empfang sicherstellen, eine Sprache installieren und eine Halterung im Fahrzeug anbringen.

Dann jedoch verwöhnt Nokia Maps 3.0 mit zuverlässiger Zielführung, hoher Grafikqualität und ordentlichen Routen. Die Stimme klang zwar etwas harsch und war auch immer eher etwas früh dran, doch der insgesamt beeindruckenden Performance tat dies keinen Abbruch.

Nokia Maps 3.0 ist ein ausgewachsenes Navigationsprogramm für Symbian-Handys, das es in Sachen Funktionen absolut mit ausgewachsenen mobilen Navis aufnehmen kann und in unserem Test ganz vorne liegt. Man wünscht sich angesichts der Komplexität jedoch einen Easy-Modus.

Anzeige

Mehr zum Thema Hintergrund: Elektrosmog Wie gefährlich ist Handystrahlung? Ist die Angst vor Mobilfunkstrahlung gerechtfertigt? Drohen Langzeitfolgen durch Handynnutzung?

6 Tipps und Tricks für Akku & Co. Smartphone im Winter: Handy richtig vor Kälte schützen Im Winter ist das Handy oder Smartphone besonderen Belastungen ausgesetzt. Wir zeigen, wie Sie Ihr Handy bei Kälte und Nässe schützen. Technik in hohen Temperaturen So schützen Sie Handy, Tablet und Co. vor Hitze Auch Ihrem Handy, Smartphone, Tablet oder Notebook setzt die Hitze zu. Wir zeigen wie Sie Ihre mobile Technik in den heißen Monaten schützen.

Handy-Recycling So wertvoll sind alte Handys und Smartphones Millionen von alten Handys und Smartphones verstauben in Schubladen. Dabei enthalten die Geräte wertvolle Rohstoffe, die recycelt werden können. Abo-Abzocke und Tarif-Tücken Diese Kostenfallen sollte jeder Smartphone-Nutzer kennen Wer am Smartphone nicht aufpasst, wird schnell abgezockt. Wir verraten, auf welche Abzocke-Tricks und Tarif-Fallen Sie achten müssen.