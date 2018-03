Nokias N95 ist seit einem Jahr auf dem Markt, gehört aber immer noch zur Creme der Kamerahandys.

Die Linse samt 5-Megapixel-Sensor sitzt gut geschützt unter einer Abdeckung, die die Kamera vor dem Verkratzen schützt. Im Alltag nistet sich hier allerdings gerne Staub ein. Durch Öffnen der Abdeckung wechselt das N95 in den üblichen knapp zwei Sekunden in den Kameramodus, auf dem großen Vollbildsucher erscheint sofort der Rahmen, der in Grün und Rot über Erfolg oder Misserfolg des Autofokus informiert. Der arbeitet recht flott, in turbulenter Umgebung empfiehlt es sich allerdings, in den Sportmodus zu wechseln. Dann löst die Kamera für echte Schnappschüsse schnell genug aus.

Optimale Ergebnisse in Sachen Bildqualität sind allerdings nur mit dem Autofokus zu erreichen. Die Auflösung entpricht nicht nur nominell, sondern tatsächlich ziemlich exakt der des K850i von Sony Ericsson. Der Kontrast ist gut, Farben werden natürlich wiedergegeben. Ein optischer Zoom fehlt auch hier, doch was im Vergleich zur Konkurrenz mehr schmerzt, ist das Fehlen eines Blitzes. Die kleine LED, die diesen Job übernimmt, reicht kaum einen Meter weit und auch der Nachtmodus kann hier keine Abhilfe schaffen. Dunkle, verrauschte Bilder sind das Ergebnis. Bei Tageslicht liefert das N95 aber überzeugende Bilder und dreht auch gute Videos.

Ein Original-Testfoto finden Sie unten im Downloadbereich unten.

Bildqualität: + + + +Foto-Handhabung: + + + +Kamera-Ausstattung: + + +connect Kamera-Urteil: + + + +

