Ist Ihr Auto bereit für die Zukunft?



1. Beschreibung des Produkts

Das Auto ist für viele Menschen mehr als nur Blech mit 4 Rädern und Lenkrad. Es reflektiert den Stil und manchmal auch den Status einer Person. Zwar werden Autos heute viel öfter ersetzt als früher, dennoch liegt das durchschnittliche Alter von Pkws in Deutschland bei 9,3 Jahren. Während die Erwartungen und Anforderungen an das Auto steigen, reicht das Budget meist jedoch nicht aus, um sich in kurzen Abständen ein neues Auto zu kaufen und so von den neu implementierten, technologischen Errungenschaften der Automobilindustrie zu profitieren. Hier setzt nonda an, mit dem Ziel die Autonutzung für Kunden ein Stück weit smarter, bequemer und sicherer zu gestalten. Dies geschieht durch Geräte, die sich dank intelligenter App (inkl. regelmäßigen Updates) den Entwicklungen von heute anpassen und sich sehr leicht und budgetschonend einsetzen lassen. So können dank nondas 'Connected Car'-Geräten Autos von gestern mit der Technologie von heute ausgestattet werden - ohne dafür eine Werkstatt anfahren zu müssen.

Konzipiert für Qualität und Zugänglichkeit können die ZUS Connected Car Geräte sowohl einzeln als auch gemeinsam genutzt werden – mit nur einer App. Sie eignen sich für die Nutzung in nahezu jedem Auto und sind mit iOS- und Android-Smartphones kompatibel. Einmal installiert, verbessern sie das tägliche Fahrerlebnis für die Besitzer.

Das Connected Car System besteht aus einem intelligenten USB-Ladegerät, einem wiederaufladbaren Schlüsselfinder, cleveren Reifendrucksensoren, einem nützlichen Vehicle Health Monitor, welcher Daten des Motors analysiert, einem HD Music Adapter mit Freisprecheinrichtung sowie einer 170° Rückfahrkamera.​​

Wussten Sie beispielsweise, dass eines von 4 Autos auf der Straße einen zu niedrigen Reifendruck hat? Und wussten Sie auch, dass Autos mit einem 25% geringerem Reifendruck einem dreimal so hohen Unfallrisiko ausgesetzt sind? Mit bloßem Auge ist dieser zu niedrige Reifendruck nicht erkennbar. Als Reifendrucküberwachungssystem (TPMS), werden meist indirekte Standard-Reifensensoren-Technologien verwendet. Diese können keine tatsächlichen Reifendruckwerte liefern oder gar mitteilen, welcher Reifen Probleme hat. Mit der Mission, Autos von gestern mit der Technologie von heute auszustatten, entwickelte nonda das ZUS® Smart Tire Monitor System (ZUS® STMS). Dieses hilft Reifen in Echtzeit zu überwachen und somit gefährliche Reifenpannen zu vermeiden – für mehr Sicherheit beim Fahren.

Aktuell am Markt erhältlich sind der ZUS Smart Car Charger (UVP 39,90€), ZUS Car Key Finder (UVP 29,90€) und der Smart Tire Safety Monitor (UVP 129,90€). Die restlichen Produkte werden bis Ende des Jahres gelaunched, sodass voraussichtlich ab Januar 2018 alle Produkte des ZUS Connected Car System auch als Bundle für ca. 300€ erhältlich sein werden.

2. Story

Nonda wurde 2014 in Palo Alto, Kalifornien als Start-up gegründet mit dem Ziel Premium Connected Car Geräte herzustellen, die einfach und für jedermann zugänglich sind. Von der Idee zum fertigen Produkt vergingen um die 14 Monate. Finanziert wurde die Entwicklung der Produkte über Crowd Funding. Doch warum legt nonda den Focus auf Connected Cars? Während sich die Unterhaltungselektronik mit kontinuierlichen Produktverbesserungen alle 6-12 Monate – bei App fähigen Geräten ist der Zyklus noch kürzer – in einem stetigen Wandel befindet, hinkt die Automobilindustrie stark hinterher. Dies liegt zum einen daran, dass Autos preisintensiv in der Anschaffung sind und über einen längeren Zeitraum (durchschnittlich 11,5 Jahre) genutzt werden. Zum anderen finden Technologien, welche in unserm Alltag eine große Rolle spielen, erst langsam den Weg in das Auto. Bluetooth zum Beispiel wurde 1996 erfunden, die aber zumeist erst seit 2005 in Autos verbaut. Selbst heute, 20 Jahre später, sind nur etwa 25% der zugelassenen Autos damit ausgestattet. Diese große Technologie-Adaptionslücke ist ein Problem. nonda’s Vision ist es, diese Lücke mit seinen Produkten zu schließen und die Fahrsicherheit von Millionen von Autofahrern zu erhöhen.

3. Ausblick / Weiterentwicklungen

Was mit einer Idee und einem KFZ-USB-Ladegerät 2014/2015 angefangen hat, wurde in den letzten Monaten konsequent weiterverfolgt. nonda’s Vision ist es, ältere Autos in Connected Cars zu verwandeln, um so das Leben aller Autofahrer sicherer und komfortabler zu gestalten. Diese kleinen Helfer sind einfach zu montieren und intuitiv zu bedienen, damit auch ungelernte Nutzer Spaß an Innovationen haben und einen Mehrwert für sich darin erkennen. Diesen September wurde als Ergänzung das intelligente Reifendruckwarnsystem vorgestellt. Im Oktober wird der Health-Monitor eingeführt. Für November ist nonda’s HD Music Adapter geplant und der Dezember wird zum Monat für die nachrüstbare Rückfahrkamera. Bei allen genannten Produkten wird qualitativ hochwertige Hardware mit einem Softwaretool kombiniert, die dem Gerät seine Intelligenz bereitstellt. Zu Beginn hatte jedes Produkt seine eigene App. Mit wachsendem Produktportfolio hat nonda nun eine gemeinsame App entwickelt, die ZUS Connected Car App, die über ein intuitives Dashboard mit allen Geräten kommuniziert. So haben Nutzer alles auf einen Blick auf ihrem Smartphone jederzeit verfügbar. Das 30-Köpfige Entwicklerteam arbeitet kontinuierlich an weiteren nützlichen Eigenschaften und Funktionen, verarbeitet ebenfalls Feedback von Testimonials, so dass der Nutzungsumfang weiter steigt. Erst kürzlich kam auf vielfachen Wunsch von Kunden beispielsweise ein automatisches Fahrtenbuch mit hinzu.

4. Team

Das nonda Team besteht aus passionierten Technikfans, die Spaß an der Entwicklung und am Testen innovativer Produkte haben. Vom Entwickler bis zum Marketingmanager sind alle in den Entstehungsprozess involviert. Zentraler Kern ist das Software-Development-Team, bestehend aus rund 30 hochqualifizierten Mitarbeitern. nonda schätzt eine unkomplizierte Kommunikation und Transparenz, um Ideen effizient zu sammeln und schnell umzusetzen. In einer spielerischen Atmosphäre arbeiten die einzelnen Teams zusammen, um die Vision vernetzter Gegenstände zum Leben zu erwecken. nonda bringt Talente weltweit zusammen und weckt die Leidenschaft für kleine smarte Details. In Europa, ANZ und im mittleren Osten wird nonda durch die 360 Service Agency vertreten, die durch langjährige Markterfahrung direkt vor Ort ein wichtiger strategischer Partner für nonda ist.

5. Geschäftsmodell

No NDA INC. ein sehr junges und innovatives Unternehmen aus dem Silicon Valley, das sich auf intelligente Geräte und damit verbundene mobile Apps spezialisiert. Mit diversen Crowdfunding-Projekten hat nonda seine bisherigen Produktentwicklungen finanziert. Nach einem erfolgreichen Verkaufsstart des ZUS Car Chargers Ende 2015 in den USA, möchte nonda nun auch in Europa Fuß fassen. Erste Distributoren und Reseller konnten schon gewonnen werden. Mit erweitertem Produktportfolio wird nonda bis zum Jahresende 2017 ein ganzheitliches Konzept für die Aufrüstung älterer Autos mit neuer Technologie und Sicherheitsgeräten bereithalten.

6. Marktüberblick

Der Markt für Connected Car Geräte ist bereits riesig. Im Jahr 2015 wurden 5,1 Millionen Geräte an Autobesitzer weltweit ausgeliefert. Aktuell werden Wachstumsraten von durchschnittlich 35% pro Jahr prognostiziert, sodass bis 2022 über 37,7 Millionen verkaufte Connected Car Geräte erreicht werden. Dies entspräche einem Marktvolumen von über 100 Milliarden Euro (Quelle)

Das Wachstum dieses Marktes wird durch Regierungsmandate für Telematik Anwendungen, Implementierungen des intelligenten Transportsystems (ITS), schnelle Verstädterung und steigende Nachfrage nach neuer Technologie im Allgemeinen vorangetrieben.

7. Größte Erfolge bisher

No NDA wurde erst 2014 in Palo Alto in Kalifornien gegründet. Schon 2015 wurde das junge Unternehmen zum ‚Fastest Growing Startup‘ gewählt. Ende 2015 schaffte es nonda unter die 10 besten ‚Smart Hardware‘-Unternehmen in den USA. Die bisherigen 3 Crowd Funded Projekte konnten erfolgreich umgesetzt werden.

2016 erhielt nonda für den innovativen ZUS Car Charger den Red Dot und den iF Design Award. Auf der CES 2017 wurde nonda ebenfalls mit 3 Awards ausgezeichnet – darunter der IoT-Award für ‚Connected Car Accessory‘ des Jahres. Bei Amazon in den USA ist nonda sehr erfolgreich und hat über 360.000 Exemplare verkauft.

8. Herausforderungen bisher / in Zukunft

Seit der Implementierung neuer Technologien und dem Entstehen des Themas ‚Connected Car‘ befindet sich die Automobilindustrie in einem spürbaren Umbruch, der gleichzeitig Türöffner für junge, innovative Unternehmen wie nonda ist. Um in diesem umkämpften Markt zu bestehen sind zwei Dinge ganz entscheidend: Technologischer Vorsprung und Erfüllung der Kundenansprüche. Den technologischen Vorsprung gewährleistet nonda durch regelmäßige Updates der Gerätesoftware, neue Funktionen können schnell implementiert werden. Da alle nonda Connected Car System Geräte selbst mit den ältesten Autos kompatibel und für verhältnismäßig kleines Geld zu haben sind, ist nonda gut für die Zukunft positioniert. Die größte Herausforderung für unser Team ist daher ist die internationale Adoption unserer intelligenten Geräte. Deren USP liegt nicht nur in einer qualitativ-hochwertigen Hardware, sondern auch in unserem Anspruch an eine einfach zu bedienende Software. Unsere Zielgruppe ist jedermann, der sein Automobil sicherer und komfortabler in der Nutzung machen möchte. Deshalb müssen viele Ressourcen in die Übersetzung und lokalen Anpassungen investiert werden. Daher sind wir außerhalb der USA noch ganz am Anfang und freuen uns über jede Unterstützung. Denn nicht nur die Lokalisierung, sondern auch die Akzeptanz im Markt ist für unser junges Unternehmen eine beachtliche Hürde. Wir stoßen in eine kleine Lücke von bekannten Platzhirschen, die natürlich einen ganz anderen Bekanntheitsgrad genießen. Ein zusätzlicher Schwierigkeitsgrad ist die Erklärungsbedürftigkeit unserer Produkte. Weshalb lohnt es sich für die Verbraucher, sich für nonda’s Produkt zu entscheiden, wenn es auch Billigware aus Asien gibt? Und was macht unsere Produkte so einzigartig im Vergleich zu Wettbewerbern? Diesen Aufklärungsauftrag müssen wir nicht nur mit Mediapartnern effizient umsetzen, sondern auch direkt am POS.

9. Ausblick

nonda steht für intelligente Lösungen, die das Leben erleichtern. Wir glauben an App-fähige Geräte, die das Leben von Menschen weltweit verbessern können. nonda verbindet Technologie, Qualität und Zugänglichkeit. Unser Bestreben ist es, Kunden Produkte an die Hand zu geben, an denen sie Freude haben, die Ihnen Zeit und Kummer sparen. Wir legen Wert auf Qualität um Ressourcen und Geldbeutel zu schonen. nonda’s Vision ist es, bekannte Alltagsgegenstände mit intelligentem Zusatznutzen für Verbraucher auszustatten, so dass diese einen spürbaren Mehrwert erhalten. Mit branchenführenden vernetzten Fahrzeuggeräten und App-Erfahrungen bringt nonda mehr Komfort und Sicherheit in alle Fahrzeugmodelle, zu einem erschwinglichen Preis und für jeden einfach anzubringen. Wir arbeiten täglich daran, damit diese Produkte nützlicher werden und nicht im hier und heute stehen bleiben. Wir haben uns dem Thema ‚Connected Car‘ angenommen und werden dies auch in Zukunft forcieren. Ziel ist es jedoch, auch andere Lebensbereiche wie das ‚Smart Home‘ mit nützlichen Alltagshelfern anzugehen.

