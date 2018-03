So finden Sie das passende Notebook

© Korta / Fotolia.com Notebook Kaufberatung

Klassischer Laptop oder flexibles 2-in-1-Gerät? Business-Notebook oder Consumer-Modell? Hochleistungsprozessor oder besonders Strom sparende CPU? Schneller, aber kleiner SSD-Speicher oder große, aber langsame Festplatte? 10-, 12- oder 14-Zoll-Bildschirm? Mit Touchscreen oder ohne?

Vor dem Kauf eines Notebooks gibt es jede Menge an Fragen zu beantworten. Denn auch wenn die Zahl der Hersteller inzwischen überschaubar ist: Die Fülle an Gerätemodellen und Konfigurationsmöglichkeiten ist nahezu unerschöpflich. Die Abwägung, was man braucht und was nicht, ist jedoch immer ein Kompromiss. Nicht jeder Wunsch ist technisch erfüllbar. Wer ein ganz besonders leichtes und kompaktes Notebook sucht, muss fast zwangsläufig Abstriche bei Ausdauer oder Ausstattung hinnehmen. Letztlich kommt es aber vor allem auf die Größe des Geldbeutels an: Kriterien wie Laufzeit, Leistung, Verarbeitung, Gewicht und Kompaktheit haben schlicht ihren Preis. Worauf Sie vor dem Kauf besonders achten sollten, zeigen wir Ihnen auf den folgenden Seiten.

