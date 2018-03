Mobilrechner fürs Geschäft punkten meist mit hochwertiger Ausstattung und langer Laufzeit. Das macht sie auch für ambitionierte Privatanwender interessant.

Auch wenn das heutzutage nicht mehr ganz der Realität entspricht, steht die Businessklasse nicht unbedingt im Ruf, zu den Notebook-Schönheiten zu gehören. Zählen in dieser Gerätekategorie doch vorwiegend die inneren Werte - und die kosten bares Geld. Folgerichtig starten gute Business-Notebooks erst ab etwa 1000 Euro und können je nach Konfiguration noch deutlich teurer werden.

© Lenovo Das Thinkpad von Lenovo (im Bild: L540) ist seit 1992 ein Bestseller für Businessnomaden.

Sie müssen im Büro und auf Reisen einiges aushalten, flott arbeiten, ein möglichst geringes Gewicht, lange Akkulaufzeiten und sehr geringe Ausfallquoten mitbringen. Für eine hohe Langlebigkeit verwendet beispielsweise Lenovo bei seiner ThinkPad-Serie robuste Kunststoffe und eine widerstandsfähige Oberflächenversiegelung, die auch grobe Umgangsformen verzeiht.

Andere Hersteller verarbeiten sehr leichte Magnesiumlegierungen, Aluminium und Kohlefaser. Toshiba verstärkt das Gehäuse der Tecra-Serie auf der Innenseite mit einer Wabenstruktur, was die Belastbarkeit erhöht. Da auf den Tastaturen viel geschrieben werden soll, glänzen diese meist mit einem ausgezeichneten Tastenanschlag und einer Beleuchtung.

© Toshiba Toshibas Tecra A509-C beweist: Business-Notebooks müssen keine klobigen Kästen sein.

Robust, stabil und langlebig

In der Regel besitzen Business-Notebooks matte 13,3- bis 15,6-Zoll-Displays mit mindestens Full-HD-Auflösung. Die Entspiegelung nimmt Farben zwar den Glanz, in hellen Umgebungen arbeitet es sich damit aber deutlich angenehmer. Die Displays sind meist nicht allzu hell. Das schont jedoch die stets auswechselbaren Akkus und ermöglicht je nach Konfiguration Laufzeiten von bis zu 15 Stunden, die sich durch Zusatzakkus noch erhöhen lassen. Business-Notebooks dienen vor allem als mobiles Büro, deshalb sind sie auf ein möglichst geringes Gewicht und hohe Kompaktheit optimiert. Sie ermöglichen zudem den Anschluss an Dockingstationen für ein bequemes Arbeiten im Büro. Außerdem glänzen die Geräte mit einem jahrelangen Support, Konfigurationsvielfalt und optionalen Servicepaketen.

