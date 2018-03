Nützliches Hardware-Zubehör

Anzeige

Lamy twin pen IT: Mal ehrlich - auch wenn sich der kleine Slider von HTC dank TouchFLO mit dem Finger bedienen lässt, benötigt man den Stylus zum zielgenauen Tippen doch recht häufig. Schade nur, dass der mitgelieferte Stift klein und fummelig ist. Abhilfe schafft ein Spezial-Schreibgerät wie der twin pen IT von Lamy: Mit einem Dreh wechseln Sie vom Kugelschreiber zur PDA-Stift-Mine. Und genießen sowohl auf Papier als auch am Touchscreen ein herrliches Schreibgefühl. Preis: rund 27 Euro.

SanDisk microSD 8 GB: Wer neidisch auf iPhone-Besitzer mit ihrem großen Speicher für Musik, Videos und Bilder schielt, muss sich nicht grämen: Für kleines Geld rüsten Sie den HTC Touch Dual auf satte 8 Gigabyte auf - genau wie beim iPhone. Darauf passen mehr Songs, als eine Akkuladung Saft zum Anhören spendet! Preis: rund 30 Euro

Plantronics Discovery 665: Der HTC Touch Dual ist fast zu schön, um ihn ständig ans Ohr zu halten - und außerdem bietet sein Betriebssystem Windows Mobile 6 Professional die Möglichkeit, während eines Gesprächs Notizen zu machen, Termine zu verschieben und vieles mehr. Darum lohnt sich die Investition in ein Bluetooth-Headset allemal. Ein empfehlenswertes Exemplar dieser Gattung ist das Plantronics Discovery 665 mit digitaler AudioIQ-Steuerung und beiliegendem 12-Volt-Lader. Preis: rund 70 Euro.

Just Mobile RoKy2 Bluetooth-Tastatur: Lange angekündigt, aber nie im Großstadtdschungel gesehen: Tastaturen aus Stoff werden schon lange heiß diskutiert, jetzt gibt es ein Exemplar zu kaufen - die RoKy2 von Just Mobile. Mit dem entsprechenden Treiber (mitgeliefert) können Sie längere Texte auf Ihrem Touch Dual bequemer schreiben als mit Mini-Tastatur und Stylus - in der Theorie. Praktisch ist einiges an Eingewöhnung nötig, um mit der faltbaren und einfach zu verstauenden Stofftastatur fehlerfrei zu tippen - mangels taktilem Feedback haut man anfangs oft daneben. Ein bedingt empfehlenswertes, aber stylishes Accessoire, in Deutschland bei handit.de zu haben für rund 60 Euro.

B-Speech Caran: Während langer Autofahrten wird ein Headset schnell unbequem - wer häufiger im Wagen telefoniert, ist mit einer echten Freisprecheinrichtung besser dran. Erfreulich: Eine gute Bluetooth-plug-and-play-Lösung wie die B-Speech Caran bietet solide Qualiät für wenig Geld, lässt sich schnell im Zweit- oder Mietwagen einsatzbereit machen und wurde von unseren auto-connect-Kollegen vor Kurzem im Vergleichstest empfohlen. Preis: rund 70 Euro.

