Die Service-Hotline von O2

Auch O2 lässt seine Kundschaft nicht warten: Die Hotline-Mitarbeiter gehen schnell ran - und manche auch schnell in die Luft.

Die Münchner buhlen derzeit im DSL-Bereich kräftig um neue Kundschaft. Da hilft natürlich ein guter Kundenservice. Und in der Tat: Die Hotline-Mitarbeiter sind vor allem schnell am Draht. Der Anrufer muss sich nicht erst durch ein lästiges elektronisches Menü kämpfen, sondern hat nach durchschnittlich 26 Sekunden einen leibhaftigen Berater am Apparat. Und wie schlau sind die Damen und Herren bei der O2-Hotline? Kommt drauf an. Bei der Frage, ob ein ISDN-Anschluss für den DSL-Zugang notwendig ist, klärte der Berater den Tester nicht nur auf, dass bei O2 die Telefonie über Internet läuft und damit auch kein Telefonanschluss notwendig ist. Er konnte darüber hinaus mit einer erstklassigen Beratung zum Thema VoIP glänzen. Nicht so sein Kollege: Bei der eher simplen Frage, ob die Anrufe in Handynetze in der Festnetz-Sprachflat inklusive sind, schnauzte er den Tester an: "Ich bin VVL, mit DSL habe ich nichts am Hut." Was "VVL" ist, bleibt sein Geheimnis. Denn bevor der Tester nachfragen konnte, war er schon aus der Leitung geschmissen. Doch solche Ausrutscher waren die Seltenheit. Der Gros der O2-Mitarbeiter gab sich bei den Auskünften freundlich und konnte meist auch helfen.

Ergebnis:

Kosten und ServicezeitenBEFRIEDIGEND (16 PUNKTE)SchnelligkeitÜBERRAGEND (75 PUNKTE)KompetenzBEFRIEDIGEND (102 PUNKTE)connect-UrteilGUT (193 PUNKTE)

