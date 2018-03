Roaming im Check

Dafür zeigt sich O2 höchst fair gegenüber ihren Vielnutzern: In der Datenoption "Internet Day Pack EU" werden die Datenkosten in den EU-Ländern auf maximal 15 Euro pro Tag begrenzt - und zwar für ein üppiges Datenaufkommen von bis zu 50 Megabyte; so ist man vor bösen Überraschungen sicher.

Wer die kostenlose Datenoption nicht bucht, geht auch nicht pleite: O2-Reisende zahlen selbst in der EU sowie in der Schweiz und Kroatien maximal 59,50 Euro. Der E-Netz-Betreiber kappt im Gegensatz zur Konkurrenz nicht die Datenverbindung, sondern drosselt das Tempo ab 30 MB schrittweise und infomiert den Kunden per SMS.

