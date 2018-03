Einfache Automatisierung mit IoT Connect und der IoT Smart Center Plattform

In dem Zusammenhang hilft auch das neue Tarifmodell „IoT Connect“. Es erleichtert Start-Ups den Einstieg in das Internet der Dinge und in M2M-Anwendungen. Die Unternehmen können zwischen zwei Basistarifen wählen: Bei einer vorwiegend bundesweiten Nutzung empfiehlt sich „IoT Connect Deutschland“, für die europaweite Nutzung der Tarif „IoT Connect Europe“. Um den Kunden größtmögliche Flexibilität zu garantieren, gibt es buchbare Zusatzleistungen wie zum Beispiel das Dynamic Pooling: Alle SIM-Karten formen und teilen sich einen einzigen Datenpool. Dadurch können die SIM-Karten in den unterschiedlichen Geräten auf nicht genutztes Datenvolumen anderer Karten zurückgreifen. So wird das Datenvolumen effizienter genutzt und spart gleichzeitig monatliche Kosten.



© Telefonica Telefonica Smart Meter

Ebenso attraktiv für Start-Ups und andere Unternehmen ist das auf „IoT Connect“ basierende, verbrauchsabhängige „Pay as you grow“-Modell. Dabei bezahlt der Nutzer nur den tatsächlichen Verbrauch und hat das genaue monatliche Datenvolumen pro SIM-Karte im Blick. Zusätzlich steht mit der IoT Smart Center Plattform ein zuverlässiges und effektives Managementsystem zur Verfügung. In Echtzeit ermöglicht es einen Überblick über den Status, Standort und die Verfügbarkeit aller IoT- und M2M-Verbindungen. Durch persönlich festgelegte Schwellwerte können Kunden ihre Kosten, den Verbrauch oder die Position ihrer SIM-Karten kontrollieren.



© Telefonica Telefonica Smart Center Plattform

Alle M2M-Dienste von Telefónica lassen sich individuell auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anwendungsfalls anpassen. Betreiber von IoT-Lösungen und M2M-Anwendungen stellen ihren Tarif individuellen zusammen und können ihn auf ihre konkreten Anforderungen anpassen. So optimieren sie den wirtschaftlichen Nutzen, ohne durch komplizierte Tarife die Übersicht zu verlieren.



