Mit den smarten mobilen Datendiensten von Telefónica den Durchbruch schaffen

Telefónica Deutschland treibt mit seiner Marke O2 Business im Bereich Machine to Machine (M2M) und Internet of Things (IoT) maßgeblich die Digitalisierung des alltäglichen Lebens und der Arbeitswelt voran. Das ermöglicht auch jungen und innovativen Unternehmen einen leichten Einstieg in die Digitalisierung. Die M2M-Kommunikation als Begriff für die automatisierte Kommunikation zwischen Geräten gewinnt in nahezu allen Wirtschaftsbereichen immer stärker an Bedeutung. Aufgrund der wachsenden Anzahl miteinander kommunizierender Endgeräte wird ein einheitliches Management wichtiger denn je. Die „IoT Smart Center Plattform“ ist eine Komplettlösung für Telefónica Kunden, die einen umfassenden Überblick über alle vernetzten Geräte ihres Unternehmens bietet und zur einfachen wie effizienten Überwachung alle Verbindungen auf nur einer Plattform bündelt.



© Telefonica

Ganz gleich, in welchem Wirtschaftssegment junge Unternehmer Fuß fassen möchten, die „IoT Smart Center Plattform“ passt sich weltweit ihren Bedürfnissen an. Mit einem erfahrenen Partner wie Telefónica erhalten Unternehmen Komplettlösungen aus einer Hand, mit denen sie Zeit und hohe Investitionskosten sparen – Aspekte, auf die gerade Start-Ups angewiesen sind. Außerdem bietet Telefónica Deutschland maßgeschneiderte M2M-Tarifmodelle, die eine optimale Unterstützung für den individuellen Bedarf jedes Unternehmens darstellen.



© Telefonica Telefonica Global SIM

Eine davon ist die „Global M2M SIM“ von Telefónica. Sie bietet allen Businesskunden zu jeder Zeit und an jedem Ort eine zuverlässige Erreichbarkeit. Das bedeutet nahtlose und volle Verfügbarkeit sowohl im gesamten Telekommunikationsnetz von Telefónica als auch bei zahlreichen Roaming-Partnern weltweit. Dank Verschlüsselung und redundanter Datenspeicherung ist die Kommunikation jederzeit sicher. Falls junge Unternehmen und Start-Ups eine technische oder strategische Beratung benötigen, steht ihnen ein speziell geschultes M2M Service Team als kompetenter Ansprechpartner zur Verfügung.



