O2: Roaming-Gebühren im Überblick

Was kostet bei O2 die Handynutzung im Ausland? Ob Vertrags- oder Prepaidtarif, EU-Ausland oder Fernreise: Alle Roaming-Gebühren bei O2 im Überblick.

© o2 o2 Roaming-Tarife

Mit der Reise-Option können O2-Urlauber aus EU-Ländern für 19 Cent die Minute telefonieren, dazu kommt pro Anruf eine Verbindungsgebühr von 75 Cent: So offensiv wie der Rest der Netzbetreiber geht O2 das Thema Roaming bislang nicht an.

Für ankommende Anrufe fallen die erste Stunde lediglich 75 Cent pro Gespräch an, ab der 61. Minute wird mit 15 Cent pro Minute abgerechnet. Für Smartphone-Surfer gibt's mit dem "Travel DayPack EU" ein Tages-Paket, das 50 MB für knapp zwei Euro beinhaltet.

Pluspunkt: Das gilt auch in der Schweiz. Für Reisende in Rest-Europa und weltweit haben die Münchner das Data Pack World in petto: Für 11,99 Euro pro Tag können Weltenbummler aber nur magere 6 MB nutzen.

Wer einen hochwertigen Tarif hat, ist in der EU und in ausgesuchten Ländern fein raus: In den aktuellen O2-Blue-Smartphone-Paketen sind je nach Angebot bis zu 500 MB für die Auslandsnutzung enthalten.

Vertragstarife EU-Länder

Eingehende Anrufe: 23 ct

Ankommende Anrufe: 6 ct

SMS: 7 ct

MMS-Versand: 69 ct

MMS-Empfang: kostenlos

Datenverkehr: 24 ct pro MB

Spezielle Auslandsoptionen

Reise-Option

Eigene Anrufe/ ankommende Anrufe/ SMS: 19 ct/ 15 ct/ 10ct

Travel Day Pack EU

50 MB für 1,99 €/Tag

Vertragstarife Rest-Europa, USA und Kanada

Eigene Anrufe: bis zu 1,59€

Ankommende Anrufe: bis zu 69 ct

SMS: bis zu 49 ct

MMS-Versand: 69 ct

MMS-Empfang: kostenlos

Datenverkehr: 6 MB für 11,99 €/Tag

Spezielle Auslandsoptionen

Reise-Option

Eigene Anrufe/ ankommende Anrufe/ SMS: bis zu 1,59 €/ bis zu 69 ct/ bis zu 49 ct

Travel Day Pack EU

6MB für 11,99 €/Tag

Vertragstarife restliche Welt

Eigene Anrufe: 2,99 €

Ankommende Anrufe: 1,59 €

SMS: 59 ct

MMS-Versand: 69 ct

MMS-Empfang: kostenlos

Datenverkehr: 6 MB für 11,99 €/Tag

Spezielle Auslandsoptionen

Reise-Option

Eigene Anrufe / ankommende Anrufe / SMS: 2,99€/ 1,59€/ 59 ct

Travel Day Pack EU

6 MB für 11,99 €/Tag

Prepaid-Tarife EU-Länder

Eigene Anrufe: 23 ct

Ankommende Anrufe: 6 ct

SMS: 7 ct

MMS-Versand: 69 ct

MMS-Empfang: kostenlos

Datenverkehr: 24 ct pro MB

Spezielle Auslandsoptionen

Travel Day Pack EU

50 MB für 11,99 €/Tag

Prepaid-Tarife Rest-Europa, USA und Kanada

Eigene Anrufe: bis zu 1,59€

Ankommende Anrufe: bis zu 69 ct

SMS: nis zu 49 ct

MMS-Versand: 69 ct

MMS-Empfang: kostenlos

Datenverkehr: 12,29€ pro MB

Spezielle Auslangsoptionen

Travel Day Pack EU

12,29 € pro MB

Prepaid-Tarife restliche Welt

Eigene Anrufe: 2,99€

Ankommende Anrufe: 1,59 €

SMS: 59 ct

MMS-Versand: 69 ct

MMS-Empfang: kostenlos

Datenverkehr: 12,29€ pro MB

Spezielle Auslandsoptionen

Travel Day Pack EU

12,29 € pro MB

Alle Angaben ohne Gewähr. (1) Inklusive Island, Liechtenstein, Norwegen. (2) Preise gelten bis 30.6.2014. (3) In Kroatien, der Schweiz, Andorra, Guernsey und Isle of Man 26 Cent pro Minute. (4) Pro Minute. (5) Zzgl. 75 Cent pro Verbindung.(6) Gilt ab der 61. Minute. Bis 60 Minuten nur 75 Cent Verbindungsgebühr. (7) Die Datenoption Data Pack World ist voreingestellt: Der Nutzer kann via SMS die Tagesflat im Ausland aktivieren. Nach Verbrauch der 6 MB, spätestens aber nach 24 Stunden, wird die Internetverbindung automatisch beendet.

