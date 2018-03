© Hersteller Office²

Office²

90% Bedienung

75% Erlernbarkeit

70% Kompatibilität

90% App-Design

Das Standardprogramm Office² für iPhones kostet 5,49 Euro, die iPad-Variante Office² HD wird für 6,99 Euro angeboten. Die iPad-Version läuft übrigens nicht auf dem iPhone. Bei den Schwesterversionen kann man leicht durcheinanderkommen: Office² Plus ist eine Gratisausführung mit sehr eingeschränktem Funktionsumfang. Sie zeigt Office-Dokumente an, kann aber nur TXT-Dateien speichern.

Per In-App-Kauf lässt sie sich auf die kostenpflichtige Standardversion aufrüsten. Das ebenfalls kostenlose Office² Pro for Good ist dagegen eine Enterprise-Version, die auf Unternehmensseite eine teure Serversoftware des Herstellers Good voraussetzt - nur deshalb sind die Client-Apps gratis.

Text-Editoren für iPhone und iPad

Die für Endverbraucher ausgelegten Versionen Office² und Office² HD arbeiten mit den Cloud-Diensten Google Drive, Dropbox, Box.net, Microsofts SkyDrive oder beliebigen WebDAV-Servern zusammen. Wie bei Mobile-Office-Apps üblich, ist die Kompatibilität zu Word-, Excel- und Powerpoint- Dokumenten nicht uneingeschränkt, aber hier doch recht weitreichend.

Sogar Anmerkungen im Word-Korrekturmodus werden angezeigt, was bei der Abstimmung von Dokumenten unterwegs nützlich ist. Was die App genau unterstützt, listet der Anbieter detailliert in seiner Beschreibung im App Store auf. Und unbekannte Formatierungen oder Dateiinhalte werden zumindest nicht zerstört.

Business-Apps fürs iPhone

Mit der Gratis-Plus-Version, lässt sich die Kompatibilität mit eigenen Dokumenten vor dem Kauf prüfen. Auch Office² ist nicht frei von Bugs und Abstürzen, wird aber ziemlich fleißig und schnell gepflegt.

