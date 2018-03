© Anbieter Office-Apps

Gibt es ein Leben ohne Word, Excel und Powerpoint? Irgendwo schon, aber meistens eben nicht. Wer sein Notebook auf Reisen, zu Hause oder im Büro lassen will, braucht deshalb auf seinem iPhone oder iPad gute Apps, die mit den typischen Office-Dokumenten klarkommen. Kein Wunder, dass sich mehrere Dutzend App-Anbieter auf dieses Thema gestürzt haben.

Text-Editoren für iPhone und iPad

Wir haben auf Basis der Nutzerrezensionen und Downloadzahlen eine Auswahl getroffen und uns die vielversprechendsten Apps genauer angeschaut. Grundsätzliche Erkenntnis: Hundertprozentige Office-Kompatibilität ist unter iOS nicht zu haben - es sei denn, Sie sind ständig online und nutzen ein Software-as-a-Service-Angebot wie Cloud On.

Welche ist die beste App? Kommt darauf an wie Sie arbeiten.

Welche App Ihnen am meisten nützt, hängt von Ihrem Workflow ab. Wer innerhalb der Apple-Welt bleibt und auf dem Mac mit Pages, Numbers und Keynote arbeitet, ist mit deren iOS-Varianten sehr gut bedient.

Marktübersicht: 26 Cloudspeicher im Vergleich

Wer Office-Dokumente unterwegs bearbeiten und dann an Desktop-Nutzer zurückschicken muss, sollte sich Documents To Go, Office2 und Quickoffice Pro genauer ansehen. In der folgenden Galerie stellen wir Ihnen diese und viele weitere Office-Apps im Dateil vor.

