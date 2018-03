Die Office-Suite OliveOffice gibt's gratis, die benötigten Funktionen werden per In-App-Kauf freigeschaltet. Die App steckt noch in der Entwicklung.

70% Bedienung

75% Erlernbarkeit

40% Kompatibilität

70% App-Design

Die in separaten Versionen für iPhone und iPad (OliveOffice HD) erhältliche App ist kostenlos. Per In-App-Kauf lassen sich dann einzelne Funktionen freischalten. So kostet beispielsweise der Export ins PDF-Format 89 Cent; die Möglichkeit, Powerpoint-Präsentationen via AirPlay vorzuführen, ist für 1,79 Euro zu haben.

Leider gelten solche In-App-Käufe nicht gleichzeitig für die iPhone- und iPad-Version. Die Dokumente lassen sich in Dropbox oder Google Drive ablegen oder mit ein wenig manueller Konfiguration auch in anderen WebDAV-kompatiblen Cloud-Speichern.

Der Funktionsumfang ist allerdings noch ziemlich eingeschränkt. So werden Excel-Dateien zwar angezeigt, und die einzelnen Zellen lassen sich auch formatieren und editieren. Hinterlegte Formeln werden aber nicht berechnet.

Die Apps sollte man als eher als "Work in Progress" betrachten denn als fertiges Produktivitätspaket. Was der aktuelle Stand bietet, listet der Hersteller in der Beschreibung im App Store auf. Mehr als hier vermerkt ist, sollten man aber auch nicht erwarten.

