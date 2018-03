Online-Alben: Web.de, GMX und Magix

Anbieter von Webspace für Ihre digitalen Foto-Alben gibt es viele. Bei einigen davon können Sie Ihre Bilder sogar direkt vom Handy ins Online-Album laden.

Web.de

Wer bei Web.de eine E-Mail-Adresse registriert hat, kann das Online-Fotoalbum des Anbieters kostenlos nutzen. Wenn Sie auch unterwegs Handy-Fotos in Ihr Album hochladen möchten, kostet das aber extra: Das Zusatzpaket "Web.de mobile" gehört zum E-Mail-Tarif "Web.de Club". Dafür bezahlen Sie 5 Euro pro Monat.

GMX

Beim Provider GMX können Sie Fotos nicht direkt ins Fotoalbum laden. Bei den kostenlosen Freemail-Accounts ist ein Online-Fotoalbum aber inklusive. Da Uploads direkt vom Handy nicht vorgesehen sind, müssen Sie sich anders behelfen: Schicken Sie Ihre Fotos von unterwegs einfach per MMS an Ihre GMX-Mailadresse. Dann lassen sie sich per Web-Interface ins Album kopieren.

Magix

© Archiv die mobile photo suite gibt's kostenlos bei magix

Das Softwarehaus Magix bietet unter Magix-photos.com ein Online-Fotoalbum namens "iPace". Schon in der kostenlosen Basisversion unterstützt "iPace" Uploads vom Handy. Die zugehörige Software für Serie 60 können Sie ebenfalls kostenlos auf der Magix-Website herunterladen.

