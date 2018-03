Sicher online shoppen: Preisvergleichs-Apps nutzen

© Anbieter ​

Mydealz

Mydealz ist ein Portal, das sich auf Schnäppchen speziali­siert hat. Besonders günstige Angebote werden mit Tempe­ratur in Grad Celsius angege­ben und in Kategorien sortiert. Die Mydealz-App bietet im Suchergebnis neben dem gewählten Produkt auch verwandte Angebote an. Wer sich bei Mydealz als Mit­glied registiert, hat außerdem die Möglichkeit, in Foren an Diskussionen zu Produkten und Angeboten teilzunehmen. Über einen Schlagwort-­Alarm kann man sich von der Mydealz­-App auch über besonders „hei­ße“ Deals infor­mieren lassen.

Idealo

Die App von Idealo ist sehr übersichtlich gestaltet. In einer Leiste in der Produktübersicht findet man alle relevanten Kaufkriterien. Von Produkt­varianten über Angebote und Meinungen bis zu einer Preis­verlaufsanzeige ist alles dabei. Idealo bietet auch eine Auswahl von Webseiten, auf denen man Produkttests lesen kann. Ein Preisalarm meldet per Push­ Nachricht oder E­Mail, wenn ein Produkt, das Sie beobach­ten, einen bestimmten Preis erreicht hat. Die App kann außerdem Barcodes einscan­nen, mit dem Sie Produkte schnell und be­quem finden.

Billiger.de

Die Billiger.de­-App (iOS, Android) bietet bei der Auswahl an Suchergebnis­sen auch Treffer für verwandte Begriffe wie z.B. Produktzube­hör. Die Ergebnisse können dann anhand verschiedener Kriterien wie Preis, Bewertung, Beliebtheit und Relevanz orga­nisiert werden. Die Preisent­wicklung und Optionen zum Preisvergleich werden unter dem Produkt angezeigt, das man angetippt hat. Zur Bewer­tung gehört außerdem eine ausführliche Liste mit Vor-­ und Nachteilen, die auf Produkttests entsprechender Internetseiten verlinkt. Auch die Billiger.de­-App hat einen Barcode­ Scanner.

Guenstiger.de

Die Guenstiger.de­-App (iOS, Android) eignet sich zum Stöbern. Statt einzel­ner Treffer bei einem Suchbe­griff zeigt sie auch verwandte oder ähnliche Begriffe an. Diese können nach besten Treffern sowie aufsteigend oder abstei­gend nach Preis oder Name sortiert werden. Über die aus­führlich aufgelisteten Produkt­kategorien (z.B. Computer, Haushalt oder Freizeit) lassen sich ebenfalls Angebote finden. Insgesamt zeigen sich andere Apps jedoch übersichtlicher. Wie Idealo und Billiger.de bietet diese App ebenfalls einen Bar­code­Scanner, mit­ dem sich ein Pro­dukt schnell auf­finden lässt.

