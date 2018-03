OnlineTvRecorder.com

Zunächst wirkt das Angebot etwas dubios: Die OTR Website Ltd. sitzt in Vanuatu und damit im Südpazifik. Auch der erste Blick auf die Seite ist wenig vertrauenerweckend: Sofort wird man aufgefordert, Werbebanner in großem Stile anzuklicken.

Die Idee dahinter: Um den Service kostenlos anbieten zu können, verkauft OTR Werbeplätze. Klickt der Nutzer die Reklame an, bekommt er sogenannte Good Will Points (GWP) gutgeschrieben. Wer keine Lust hat, massenhaft Banner zu öffnen, kann die GWPs auch kaufen. Denn erst wenn man genügend beisammen hat, lässt sich ein Download starten.

Die Alternative: In der Zeit von 0 bis 8:00 Uhr sind alle Downloads kostenlos. Ebenso, wenn man die gewünschten Filme über einen der zahlreichen gespiegelten Server lädt; hier ist die Qualität aber unterschiedlich.

Ist der Streifen auf der Platte, muss man ihn noch mit einem speziellen Programm decodieren. Als Format kommt DivX zum Einsatz, in der Bezahlvariante steht auch H.264 für normale und mobile Endgeräte zur Verfügung. Besonderheit: OTR nimmt auch Sendungen in HD auf. Fazit: Zwar bietet der Service interessante Möglichkeiten für Experten, für Normalkunden ist der Aufwand aber zu hoch.

