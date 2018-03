Den passenden Over-Ear-Kopfhörer finden

© Hersteller Ferrari by Logic3 Cavallino T350

Der ohrumschließende (zirkum-aurale) Kopfhörer ist die größte Bauart für Studio-Kopfhörer. Die Ohrpolster sind groß genug, um rund um die Ohren auf dem Kopf anzuliegen. Sie umschließen das Ohr sozusagen und berühren es nicht. Dadurch gibt es auch eineklare Unterscheidung zwischen geschlossenen, offenen und halboffenen Arbeitsprinzipien, denn abhängig vom Ohrpolster und vom Gehäuse sind die Räume hinter der Membran und zwischen Trommelfell und der Membran entweder geschlossen oder offen.

Kopfhörer für zu Hause oder unterwegs

Die offenen Modelle (die Schallenergie auch nach außen abgeben) haben klanglich durchaus Vorteile. Sie sind aber auf Reisen weniger geeignet, weil man den Nachbarn höchstwahrscheinlich stört.

Der Over-Ear drängt sich aufgrund von Größe und Gewicht eigentlich auch viel mehr für den Einsatz in den eigenen vier Wänden auf: Da darf er ruhig als offener Hörer arbeiten. Aber mittlerweile sieht man auch immer mehr von ihnen im öffentlichen Leben. Für denjenigen, der den Kopfhörer auch als Mode-Accessoire versteht, macht so ein großer Hörer natürlich mehr her. Aber machbar ist ja auch das: Es gibt etliche komplett geschlossene Modelle, die den Schall ausschließlich auf die Ohren spielen und so die besseren Reisemodelle sind.

Kaufberatung: Die besten Kopfhörer bis 300 Euro

Man muss nur darauf achten, dass dieImpedanz des Hörers nicht zu hoch (bis 50 Ohm) ist, damit das mobile Quellgerät (Smartphone) nicht überfordert ist. Ist die Impedanz über 100 Ohm wird das Signal für die meisten Smartphones einfach zu leise. Da hilft eigentlich nur, einen mobilen Kopfhöreramp an iPhone und Co. zu binden, um den Schalldruckpegel entscheidend zu erhöhen. MP3-Player wie der Astell-Kern haben ohnehin mehr Reserven. Klassische HiFi-Kopfhörer-Verstärkersind dann viel leistungsfähiger und können auch aus den hochohmigen Hörern alles herausholen.

Ohrpolster

Die unterschiedlichen Ohrpolster (Material, Form, Dichte) haben ihren Einfluss auf die Akustik und den Komfort. Wenn das Ohrpolster beispielsweise nicht richtig am Kopf an- und abschließt, wird der Raum zwischen Trommelfell und der Membran nicht geschlossen. Somit ist der Verlust in den tieferen Frequenzen (Bass) am stärksten. Auch wenn die Ohrpolster sehr gut abschließen, sind sie nicht gleichzeitig auch die komfortabelsten und hygienischsten. So sind etwa Lederimitat-Ohrpolster oder die mittlerweile sehr oft verwendeten "Softskin"-Ohrpolster sehr leicht zu reinigen, aber dadurch dass sie sehr gut abschließen, entwickelt sich schnell viel Wärme, was wiederum Schwitzen verursacht.

Langer Rede kurzer Sinn: Man muss auch die Over-Ear-Hörer unbedingt vor dem Kauf ausprobieren. Vom Sitz her sind sie sicherlich weniger kritisch als On-Ear-Kopfhörer, auch die Ausstattungsliste ist in der Regel kürzer, aber die Verträglichkeit der Muscheln mit den eigenen Ohren und das Gewicht des Hörers (drückt er, kann man ihn über längere Zeit tragen?) sollte man schon ausgiebig prüfen.

Klang

Aus klanglicher Sicht gibt es große Unterschiede. Das Potenzial ist bei den Over-Ear-Kopfhörern unzweifelhaft am größten: Die absolute Klang-Elite, namentlich die großen Grado-, Audeze- und STAX-Modelle sind durch die Bank offen-ohrumschliessende Modelle.

