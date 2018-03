© Passion Values

Was will Passion Values?

Passion Values sucht Venture Capital Partner



Was macht Passion Values mit dem Kapital?

Wir bieten aktuell Analyse- und Verwaltungsplattformen für Sammlerstück und Sammlungen jeder Art (Oldtimer, Uhren, Kunst, Wein usw.) Wir erweitern diese zukünftig um Auktions- und Handelsplattformen für eben diese Handelsgüter.​



Wieviel Kapital wird benötigt?

Der Ausbau von Passion Values erfolgt in drei Stufen

Aufbau aller Datenbanken und Onlinemarketing: Kapitalbedarf 2,5 Mio. EuroStufe Aufbau des Tradingmoduls, Vernetzung, Marketing: Kapitalbedarf 4,5 Mio. Euro Komplette Umstellung auf das Tradingmodul, Marketing, Vertrieb: Kapitalbedarf 5,0 Mio. Euro

Warum die User auf unserer Plattform handeln werden:

Die Wine-Stocks AG (100 % Passion Values) baut seit 7 Jahren webbasierte Datenbanken, die weltweite Auktionen scannen und verarbeiten. Aus den generierten Daten werden Preisinformationen, Charts, Trends, Prognosen und weitere Analysen erstellt. Weltweit einzigartig sind nicht nur die Informationen in 8 Sprachen, sondern auch die Möglichkeit für die User, ein Portfolio anzulegen, das täglich aktualisiert wird, ähnlich einer Börsenseite mit Aktienkursen. Wir verwalten keine Aktien, sondern nahezu beliebigviele, nützliche Informationen über emotional besetzte Passion Values mit hoher Kundenbindung – auch dies ist absolut neu und weltweit einzigartig.

Warum können wir das?

Für Aktien und andere Finanzprodukte gibt es eindeutige Zuordnungsnummern, die relativ leicht eine hundertprozentige Zuordnung zulassen. Für Sammlungen jeder Art gibt es das bisher nicht. Unsere Hochleistungssystemprozesse können Daten in allen Sprachen mit allen Fehlern, Ungenauigkeiten und sprachlichen Besonderheiten verarbeiten. Allein im Weinbereich müssen unsere Tools zwischen 800 Millionenunterschiedliche Weine inklusive aller Jahrgänge und Flaschengrößen differenzieren und treffen diese mit 99,9999 % Genauigkeit. - Wir transferieren absolutes Expertenwissen in unsere Datenbanken - Das kann im Moment nicht einmal Google.

Ganz aktuell hat Passion Values seine völlig eigenständig entwickelte Data-to-Text Applikation fertiggestellt. Auf den voll funktionsfähigen Datenbanken für die besten Weine der Welt

www.wine-stocks.com und www.wine-stocks.de sind alle Texte und Charts automatisch von den Datenbanken generiert und könnten auf jede beliebige Datenbank in jeder beliebigen Sprache der Welt übertragen werden. Natürlich wird dieses System auch auf allen anderen Webapplikationen von „Passion Values“ verfügbar sein.

Ein automatisches Importmodul ist soeben fertiggestellt worden. Es erlaubt den Usern ihre Sammlungen - hier Weine - in nahezu unbegrenzter Anzahl innerhalb von wenigern Minuten auf die Datenbanken zu übertragen. Dieser Prozess dauert händisch teilweise Wochen und ist ein entscheidendes Werkzeug, was uns einen weiteren, riesigen Wettbewerbsvorteil gibt, da wir nun die Daten jeder anderen Datenbank in kurzer Zeit importieren können. Auch dieses Tool ist weltweit einzigartig und auf alle unsere anderen Datenbanken übertragbar.

Ein Blick in die Zukunft

Wir werden in mehreren Stufen zu einem Handels- und Auktionshaus, das durch seine einzigartigen Informationen und Features ein nur sehr schwer und sehr teuer zu kopierendes Alleinstellungs merkmalaufweist.

Unsere Nutzer finden ihre Schätze auf unserer Datenbank, geben die Information incl. Fotos und Kommentaren ins Portfolio ein und können sofort den aktuellen Wert erfahren. Täglich erfassen und bewerten unsere Programme die Wertentwicklung, Charts, Trends. Berichte und andere einzigartige Analysen ergänzen das Angebot. Damit haben wir für die User einen hohen Mehrwert und Bindung.

Wenn wir genügend User generiert haben, werden wir die Datenbanken in zwei Stufen um Handels- und Auktionsplätze erweitern. Da sich alle Daten schon auf unserer Datenbank befinden und unsere Kundenmit gleichen Interessen und eigenen Informationen die Datenbank nutzen, ist dieses Handelsmodul eine optimale Plattform, logisch und erfolgversprechend.

Als Anbieter N°1 für Informationen zu Investment in Real Assets werden wir in den nächsten 7-10 Jahren mindestens zu 0,3-0,5 % (ca.100 Mio. Euro je nach Wachstum) des weltweiten Umsatzes unserer „Items“beitragen.

Oldtimer, Uhren, Weine, Musikinstrumente, Spielzeuge, Münzen, Briefmarken, Kameras, Porzellan undantike Waffen wurden von uns analysiert. Der Jahresumsatz steigt kontinuierlich und lag 2013 allein bei Auktionen ohne den Handel, bei mehr als 12 Milliarden €

Die Gebühren für Mitgliedschaften, Handels-und Vermittlungsaktivitäten, Zusatzfeatures wie bei Onlinespielen, Werbeeinblendungen, der Verkauf von Daten, Auswertung und Prognosen als vom CSSF offiziell zugelassenes Rankingtool für Fonds und Medien, sollen 10 bis 12 % des Umsatzes erwirtschaften.

Unsere Datenbanken im Netz:

www.wine-stocks.com

www.wine-stocks.com

Größte Datenbank für Weinpreise weltweit, (8 Sprachen) , voll funktionsfähig und täglich aktualisiert , News im Anfangsstadium, ca. 2000 User pro Tag, Pagerank 4-5, 18 Monate alt, Werbemaßnahmen und Optimierung rudimentär.

Größte Datenbank für Weinpreise weltweit, (8 Sprachen) , voll funktionsfähig und täglich aktualisiert , News im Anfangsstadium, ca. 2000 User pro Tag, Pagerank 4-5, 18 Monate alt, Werbemaßnahmen und Optimierung rudimentär. www.cars-classic.com

Datenbank für Klassische Fahrzeuge, Betaversion, dennoch funktionsfähig, Daten zu allen signifikanten Herstellern und Modellen, Fertigstellungsgrad 75 Prozent, Bilder nur als eingeloggter User, liefert dennoch schon weltweit einzigartige Informationen.

Datenbank für Klassische Fahrzeuge, Betaversion, dennoch funktionsfähig, Daten zu allen signifikanten Herstellern und Modellen, Fertigstellungsgrad 75 Prozent, Bilder nur als eingeloggter User, liefert dennoch schon weltweit einzigartige Informationen. www.watches-prices

Datenbank für Vintage Uhren, Betaversion funktionsfähig, Fertigstellungsgrad 40 Prozent, Bilder nur für eingeloggte User bei Omega, 2 Wochen im Netz, keine Werbung, keine Optimierung.

Passion Values 5 min pitch Quelle: Passion Values

