Per App zum Fotobuch

Wir zeigen Ihnen Apps für iPhone und Android, mit denen Sie direkt am Smartphone Fotobücher erstellen und dann drucken lassen können.

© Archiv

Für eine schöne Bescherung sorgen Fotodienste-Apps, die Handy-Schnappschüsse in gedruckte Alben verwandeln. Und das Beste: Die Fotobücher lassen sich ganz ohne Zauberhand direkt per App erstellen und per Smartphone bestellen.

Die besten Foto-Apps für iPhone und iPad

An Anbietern mangelt's nicht: Wir stellen Ihnen auf dieser Seite eine Auswahl vor. Die Apps sind allesamt kostenlos, die Preise für die gedruckten Fotobücher und Fotokalender beginnen ab rund 6 Euro inklusive Versand.

Photobook für iPhone

Mit der iPhone-App Photobook kann man aus seinen digitalen Bildern ein Album zusammenstellen und als analoges Fotobuch an eine Wunschadresse weltweit senden lassen. Zur Auswahl stehen Soft- und Hardcover-Bände. Ein 20-seitiges Fotobuch in DIN A5-Format kostet ab 6,44 Euro inklusive Versand.

Anzeige

© Photobook Photobook

Memories: Dein Fotobuch für Android

iOS-Nutzer können sich mit der Photo-Cal-App auch gleich einen Wandkalender basteln und für 14,99 Euro bestellen.

PhotoCal bei iTunes

© PhotoCal PhotoCal

Cewe Phone Album für iPhone

Fotobuch-Marktführer Cewe lässt die Handyklientel auch nicht außen vor: So können iPhone-Besitzer mit der App Cewe Phone Album ein 12-seitiges Büchlein in Leporello-Ausführung für 5,95 Euro zu Papier bringen lassen.

Cewe Phone Album bei iTunes

© Cewe Cewe Phone Album

Clixxie-Fotobuch für iPhone

Auch mit der Clixxie-iPhone-App kann man Bilderbücher im Pocket- (10 x13 cm) oder Compact-Format (18,8 x 14,5 cm) kreieren. Preis für ein 15-Seiten-Druckexemplar: ab 7,99 Euro.

Clixxie-Fotobuch bei iTunes

© Cliexxie Cliexxie-iPhone-App

Nicerprints für iPhone und Android

Eigene Fotoalben sind auch über die iPhone- und Android-App Niceprints zu bekommen. Wer die Wahl hat

Niceprints bei iTunes

Niceprints bei Google Play

© Niceprints Niceprints

Anzeige

Mehr zum Thema Ratgeber App-Stores im Vergleich: Reise-Apps Wir haben die App-Stores von Apple, Google, Microsoft und Blackberry durchleuchtet. Teil 1: Wer hat die besten Urlaubs- und Reise-Apps?

One-Million-Dollar-App Yo - Hype um App-Startup Investoren haben eine Million Dollar in eine App namens Yo investiert, deren einzige Funktion darin besteht, Yos zu empfangen und versenden. Fitness-App für Android & iOS Wahoo Fitness im Test Wahoo Fitness ist die optimale App für die Datenerfassung im Zusammenspiel mit Bluetooth-Smart-Sensoren. Praktisch ist die Anbindung an bekannte…

Kalorienzähler und Diät-App FDDB Extender für Android im Test Mit FDDB Extender zählen Android-Nutzer ganz locker Kalorien, behalten Gewicht und sportliche Aktivitäten im Auge. Wir haben die App getestet. Fitness App für Android und iPhone Fitness Point Pro im Test Fitness Point Pro liefert reichlich Übungen und auch viele Trainingspläne - doch darüber hinaus bietet die Fitness-App für iPhone und Android nicht…