Langzeitüberprüfung

So wichtig technische Kompatibilität, ein möglichst "sauberer" Vergleichstest und die entsprechende Auswertung sind, es empfiehlt sich, nach erfolgter Entscheidung für eine Verstärker-Lautsprecher-Kombination die Wahl über einen Zeitraum von mehreren Wochen dem Alltagstest zu stellen. Oft bemerkt man dann Wochen nach dem Kurzzeittest noch bestimmte Aspekte der Wiedergabe, die in der Praxis nerven. Oder man entdeckt weitere Musikstücke, die bisher nicht aufgetauchte Probleme aufdecken. Oft führt ein solcher Langzeittest dann auch Versuche ad absurdum, Probleme der Akustik oder der Box mit einem entgegengesetzt abgestimmten Verstärker zu kompensieren: zum Beispiel Dröhnneigung des Raumes mit einem bassschwachen Amp oder eine zu schrille Boxenabstimmung mit einem warm und dunkel klingenden Amp. Nur in Ausnahmefällen funktioniert dieses Kompensieren; besser ist es, die Fehler gleich an der Wurzel zu beseitigen.

Beim Kombinieren von Röhren mit Lautsprechern sind Fälle selten, in denen eine Paarung entgegen aller technischen Daten und erster Tests funktioniert. Aber es gibt sie; manchmal lohnt es sich also auch, technisch hoffnungslose Fälle zu probieren.

Aus den vielen Paarungen der vorhergehenden Tests haben sich zwei Traumkombis herausgeschält: die feinsinnig bedächtige Jadis mit der dynamisch spielfreudigen Zu Audio und die röhrentypisch schöngeistige, aber bei höheren Pegeln schnell zickige Ayon mit der im besten Sinne Vintage-charmanten Triangle. Bekommen Sie jetzt Lust aufs Kombinieren? Dann schreiben Sie uns über Ihre Erfahrungen mit Röhren und Boxen.

