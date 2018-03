Pimp your Handy

LuxusHandys zum SelberMachen: Die günstigste Variante, zu einem edlen Mobiltelefon zu kommen, heisst Steinchen kleben.

© Archiv für eine promo-aktion ließ deohersteller axe das sony ericsson k550i mit swarovski-steinen bekleben.

Die Firma Bling my thing (www.bling-my-thing.com ) in Berlin hat sich auf die Veredelung von Handys mit Swarovski-Steinen spezialisiert und verkauft auch Sets zum Selberbasteln. Laut Bling my thing lässt sich damit wirklich jedes Handy aufmotzen. Das Beginner-Set etwa enthält 450 Kristalle mit drei und vier Millimetern Durchmesser, 20 ml Klebstoff, Wattestäbchen, Handy-Cleaner und eine ausführliche Anleitung. Die 59 Euro sind im Vergleich zu einem reich mit Steinen besetzten Goldvish-Modell praktisch ein Nasenwasser, ein RAZR V3 lässt sich damit problemlos zum Luxusteil aufmotzen.

© Archiv noch mit antennenstummel: bereits das v600 von motorola gab's in veredelter version.

Das Fortgeschrittenen-Paket für 69 Euro enthält neben dem nötigen Zubehör 1440 Kristalle in deutlich kleinerer Ausführung und verlangt entsprechend mehr Geduld. Auch dieses Paket reicht für ein RAZR oder ein Handy ähnlicher Größe. Ein wenig Gefühl für Formen und Proportionen, etwas Geschick und vor allem viel Geduld sollte man laut Bling my thing allerdings schon mitbringen. Wem's daran mangelt, der kann sein Handy auch einschicken und vom hauseigenen Designer-Team aufpeppen lassen - gegebenenfalls inklusive Lackierung.

© Archiv im schicken ledermantel: das nokia 8800 sirocco.

Denn bei manchen Farbkombinationen kann die Handyoberfläche durchscheinen - etwa bei roten Steinen auf weißem Gehäuse. In dem Fall wird das Handy passend lackiert. Ein Jahr Garantie gibt Bling my thing für die so von den Fachleuten veredelten Handys, bei denen laut eigenen Angaben ein etwas hochwertigerer Klebstoff eingesetzt wird.Wer nicht auf Swarovski-Steine steht: Sascha Hildebrandt hat sich auf die Veredelung mit Leder spezialisiert. Handycover mit echtem Leder bezogen gibt's beispielsweise fürs Nokia 6230i ab 80 Euro. Das RAZR von Motorola in Krokodilsleder kostet 950 Euro. Mehr Informationen gibt's unter www.saschahildebrandt.com .

