© PlanRadar

Anzeige

PlanRadar ist eine Cloudbasierte Lösung für Baudokumentation und Qualitätssicherung im gesamten Lebenszyklus eines Gebäudes. Das einfache Erfassen der Baumängel, Aufgaben oder Plananmerkungen, direkte Kommunikation, lückenlose Dokumentation und Robustheit der Applikation zeichnen PlanRadar aus.

Als Bauleiter in einem Architektur- und Ingenieursbüro war Domagoj Dolinsek unter anderem dafür zuständig, Baumängel mit Papierplänen, Fotoapparat, Notizheft und Diktiergerät auf der Baustelle zu erfassen. Anschließend wurden die Informationen mühsam in Excellisten zu einem Bericht zusammengefasst und per E-Mail an die verantwortlichen Personen weitergeleitet. Dieser Prozess ist sehr zeitintensiv und fehleranfällig.

Die Lösung dazu bringt PlanRadar. Mit Hilfe von mobilen Endgeräten, sei es mit Tablet oder Smartphone, können Architekten, Ingenieure und Facility Manager offene Leistungen, Mängel, Plananmerkungen oder Aufgaben auf digitalen Plänen erfassen mit Foto bzw. Text hinterlegen und unmittelbar an die verantwortliche Person mit Frist zur Erledigung zuweisen. Individualisierbare Berichte können auf diese Weise sowohl über die Webplattform als auch über die mobilen Endgeräte auf Knopfdruck rasch erstellt werden und jederzeit abgerufen werden.

© PlanRadar

PlanRadar ist eine plattformübergreifende SaaS-Lösung, die überall und jederzeit bei Bau- und Immobilienprojekten verfügbar ist – auch offline. Dadurch, dass keine Softwareinstallation auf lokalen Rechnern notwendig ist, ermöglicht PlanRadar schnellen Einsatz der Applikation bei allen Projektteilnehmern, ohne aufwändigen Supportaufwand und besticht durch die intuitive Bedienung. Das System kann 30 Tage lang kostenlos in vollem Umfang getestet werden. Nach der Testphase werden lediglich Auftraggebern Lizenzen verrechnet. Auftragnehmer oder Beobachter sind hingegen kostenlos.

© PlanRadar PlanRadar Gesamtsystem

Domagoj Dolinsek hat zusammen mit seinem Team 2013 die Firma gegründet. Nach der kurzen Beta Phase hatte man schon sehr bald weltweit Kunden aus den Bereichen Bau, Architektur und Facility Management.

© PlanRadar Team PlanRadar Team

Die international ausgezeichnete Lösung PlanRadar​ hat weltweit in mehr als 22 Ländern 1000 Kunden, dazu zählen zum Beispiel Porr, Strabag, ATP Architekten und Ingenieure oder die REWE International aus dem Handel. Zuletzt wurde PlanRadar in New York als bestes Startup bei der MIPIM Proptech ausgezeichnet.

Hier geht's zurück zur Kategorieübersicht

Hier geht's zurück zur Hauptübersicht

Anzeige

Mehr zum Thema breakthrough 2018 award Kategorie: Apps und Mobile Services Von Wohnungssuche und Reise über Fitness bis hin zum Nachrichtenkonsum, diese Dienste wollen den Alltag einfacher machen.

breakthrough 2018 award Kategorie: Online Services (Teil 1) Arbeiten, Networken, Leben – im Netz: Für ihre innovativen Dienste setzen diese Start-Ups ganz aufs weltweite Internet. breakthrough 2018 award Kategorie: Communications und Publishing Diese Start-Ups stellen sich den Herausforderungen durch die steigene Nachfrage nach Bildung, Information und Unterhaltung.

breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 1) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten. breakthrough 2018 award Kategorie: Software (Teil 2) Ob Sicherheit, Logistik oder CRM, die Start-Ups dieser Kategorie wollen mit der richtigen Software-Lösung punkten.